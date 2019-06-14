Голунов, Корб, Волков — далее все

Уведомление о проведении массового пикета в поддержку невиновных 23 июня, с 15 до 17 часов, на Театральной площади Омска 13 июня подано в администрацию Омска «от лица членов Омского отделения Либертарианской партии».

В паблике ВКонтакте, посвящённом кампании в защиту журналиста Ивана Голунова, отмечается, что «благодаря общественному резонансу и поддержке все обвинения с Ивана Голунова были сняты. Однако в России до сих пор много людей сидят по липовым делам».

Организаторы акции напоминают, что «дело Ивана Голунова не первое в своём роде. Оно фабриковалось по тем же лекалам, что и дела против десятков журналистов, правозащитников, активистов и простых людей, за которых было некому заступиться», и заявляют: «Мы выходим с требованием прекратить полицейский беспредел».

На размещённом тут же фото первой страницы уведомления указаны все основные параметры планируемой акции.

Так, в качестве его цели указана «демонстрация несогласия граждан России с действиями полиции в адрес Ивана Голунова и других журналистов, политическое мотивированных преследований других граждан России включая фигурантов дела «Нового Величия» и «Сеть», против преследования Виктора Корба и повторного ареста Леонида Волкова, против коррупции в силовых ведомствах, мэрии Москвы, других государственных ведомствах и структурах, против преследования граждан по статьям 282, 228 УК РФ и другим статьям УК и КоАП РФ, против политических репрессий, против цензуры в СМИ и сети Интернет, проводимой государством внутренней и внешней политики».

Учитывая опыт последних лет и заранее предполагая реакцию власти, организаторы отмечают, «что любые попытки препятствования проведению массового пикета, включая отказ в согласовании или перенос на окраину будут расцениваться как признание в политической заинтересованности в исходе дела».

На момент выпуска новости лишь четверо пользователей заявили о намерении принять участие в пикете.