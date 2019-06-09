Все мы по-своему Голуновы

7 июня стало известно, что в Москве в результате полицейской спецоперации был незаконно задержан и обвинён в попытке сбыта наркотиков журналист издания Meduza Иван Голунов. Сам он категорически отверг все обвинения, а все факты и обстоятельства свидетельствуют о том, что дело против него сфабриковано.

Редактор информационного агентства «ДО-инфо» Виктор Корб в тот же день одним из первых подписал обращение, подготовленное Профсоюзом Журналистов, с требованием немедленно освободить Ивана Голунова.

8 июня в центре Омска прошла серия одиночных пикетов, в которых приняли участие журналисты, блогеры и гражданские активисты. Они держали плакаты с текстами «Сажают журналистов, а не фигурантов их расследований. Свободу Ивану Голунову!» и «Нет преследованиям журналистов! Да — свободе слова!».

9 июня редакция «ДО-инфо» также приняла решение поддержать призыв коллег из ПЖР и издания Znak.com и разместила баннер «Свободу Ивану Голунову!» в шапке своего сайта «Открытый Омск».

На фото © Григория Прошина и Евгении Лифантьевой — участники пикетов в поддержку Ивана Голунова в Омске.