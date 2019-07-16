Протест растёт по плану

«Агентство Региональных Исследований» представило предварительные результаты инновационного исследования протестного потенциала российских регионов.

В релизе, опубликованном на сайте «Открытый Омск», приводятся основные выводы, сделанные специалистами АРИ после постановочного этапа исследования. Из них следует, в частности, что неполитические формы организации мирного гражданского протеста в полтора раза превосходят традиционные политические форматы, а протестную активность в своём регионе эксперты оценивают более скептично в сравнении с общероссийской ситуацией.

Аналитики уточняют, что судя по настроению гражданского актива в регионах, Россию ждёт не просто рост протеста, но и повышение его темпов: с 72% до 79%. Другими словами, эксперты прогнозируют в ближайший год нарастание активности мирного общегражданского протеста. При этом в оценке протестного потенциала сохраняется традиционное лидерство Москвы — в том числе в оценке вероятности наиболее радикальных форм — забастовки и акций прямого действия.

Табл. 2. Вероятность различных форм мирного протеста

Комментируя вывод о заметном преобладании неполитических форм гражданского протеста, авторы отчёта АРИ отмечают, что существенный вклад в негативное отношение к политике «вносят и оппоненты режима, в том числе из т.н. «несистемной оппозиции»: участвуя в псевдополитических ритуалах, легитимируя институты имитационной демократии, не предлагая гражданам и не развивая альтернативные способы политического действия, непосредственно связанного с их жизненными интересами и проблемами».