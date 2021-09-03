Сегодня можно отправляться в путешествия практически в любые уголки мира даже не вставая с дивана. А все благодаря специальным сервисам, которые в режиме реального времени отображают текущую ситуацию на пляжах, набережных и улицах популярных курортов. Вот и работающие онлайн в реальном времени веб-камеры России позволяют погрузиться в атмосферу отдыха любимых мест или же получить ценные сведения о них.

Где посмотреть лучшие веб-камеры на российских курортах

Веб-камеры для наружного использования – одно из самых полезных изобретений современности. Полезнее только специальные онлайн-сервисы, которые транслируют то, что попадает в поле зрения этих объективов, позволяя оставаться в курсе событий, находясь на расстоянии в тысячи километров от объекта.

Особенность таких сервисов заключается в том, что они обеспечивают онлайн-трансляцию в любое время дня и ночи, вне зависимости от погоды, выходных и красных дней календаря. Вот вам любимая Имеретинская набережная Сочи, а вот самый чистый пляж в Лазаревском, Туапсе или Алуште…

Сегодня появилось множество специальных сервисов, транслирующих «картинку» из перечисленных выше и еще сотен других мест курортной России.

Другое дело, что далеко не все из них корректно работают, часто выдавая сбои, а то и вовсе переходя в оффлайн. Стабильно функционирует такой универсальный сервис, как Webkamery24. https://webkamery24.ru/. Эта платформа позволяет не просто увидеть любой уголок мира здесь и сейчас, но и спланировать путешествие на будущее.

Топ 7 лучших мест российских курортов на веб-камерах

Ну, казалось бы, что можно увидеть с камеры, установленной в одном ракурсе? На самом деле очень многое – широкоугольный охват современной техники создает если не эффект полного погружения, то присутствия уж точно.

Оцените онлайн следующие живописные курорты России и вы:

Пляж Лоо (Лазаревский район). https://webkamery24.ru/vebkamery-v-lazarevskom-na-naberezhnoj. Для многих этот пляж стал родным с детства, напоминая о беззаботных временах.

Омываемую лазурными водами Черного моря гальку с развитой инфраструктурой пляжного комплекса можно увидеть и сейчас.

Ротонда на Центральной набережной Алушты. https://webkamery24.ru/veb-kamery-kurorta-alushta/ Знаменитая полукруглая колоннада на фоне бескрайнего морского пейзажа теперь доступна для просмотра в режиме 24/7.

Вид на гору Клементьева (Коктебель). https://webkamery24.ru/veb-kamery-kurorta-koktebel/ .И вновь Крым, только уже совсем другой, где горы встречаются со степью. Веб-камера позволит совершить виртуальный тур к одной из визитных карточек курортной зоны – горе Клементьева.

Георгиевский парк в Геленджике. https://webkamery24.ru/veb-kamery-gelendzhik/. Геленджик – это не только море, горы и пахучие реликтовые сосны. Это еще и замечательные парки, вроде снятого со всех сторон Георгиевского.

Панорама Лазаревского. https://webkamery24.ru/vebkamery-v-lazarevskom-na-naberezhnoj/. Идеальный обзор на любимый курорт с высоты птичьего полета.

Подъемник Домбая. https://webkamery24.ru/veb-kamery-dombaj/.

Лучше гор могут быть только горы. Это про Домбай, побывать на подъемнике которого вы можете прямо сейчас.

Остров Иван Баба (Орджоникидзе) https://webkamery24.ru/veb-kamery-ordzhonikidze-krym/. Еще один живописный крымский уголок неподалеку от Феодосии и Коктебеля, находящийся в заповедной зоне.

Ну как же здорово, что есть веб-камеры и транслирующие реальную жизнь сервисы!