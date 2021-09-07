Что такое формат магазина и чем он характеризуется?

Формат магазина — это набор определенных характеристик, с помощью которых его можно отнести к той или иной категории. Некоторые категории на слуху у большинства: супермаркеты, гипермаркеты.

Но далеко не все форматы распространены повсеместно. Например, дискаунтеры, такие как Светофор в Омске, знакомы не всем. Существует мировая классификация. Магазины оцениваются по следующим количественным и качественным характеристикам:

Площадь. Расположение. Логистика. Ассортимент. Услуги. Способ размещения товара, мерчандайзинг. Реклама, каналы продвижения. Уровень работников, их работа с клиентами. Постпродажное обслуживание.

Основные формы магазинов

Дискаунтер. Основное преимущество — низкие цены. Ассортимент небольшой, уровень обслуживания минимальный. Существуют за счет небольшого ассортимента, незамысловатой выкладке, маленького штата. Товар зачастую продается не поштучно, а небольшими партиями для лучшей и более быстрой реализации.

Площадь от 500 до 1500 метров. Располагаются в спальных районах. Складов нету или его площадь минимальна. Принимаемый товар сразу же выставляется в зал, зачастую в упаковках поставщиков. Ассортимент на 80% состоит из продуктов с длительным сроком хранения. Остальные 20% составляет бытовая химия. Число товарных единиц не более 3000.

Супермаркет — довольно крупный по площади магазин. Предполагает самообслуживание. Располагается как в спальных, так и в центральных районах.

Товары на 80% состоят из продуктов. Магазин имеет широкий ассортимент, до 20 тысяч позиций разной цены, качества. Основная идея — удовлетворить потребности большинства людей. Часто торговые точки имеют продукцию собственного производства.

Основной посыл — универсальность. Занимает большую долю рынка оффлайн торговли. Площадь магазина в среднем от 2 до 5 тысяч квадратных метров. Имеют свои склады и распределительные центры.

Гипермаркет — большой по площади (4-10 тысяч метров) магазин. Имеет много арендаторов. Часто в нем можно встретить магазины одежды, строительные, бижутерии, салоны сотовой связи. Из сферы услуг — кинотеатры, развлекательные центры, фудкорты.

Гипермаркет всегда оборудован парковкой. Расположен так, чтобы до него было удобно добраться на автобусе, электричке или метро. Основные плюсы — широкий ассортимент и низкая стоимость. Расположены они немного поодаль спальных районов, могут быть за городом.

У них низкая наценка на продовольственные товары из-за большого числа арендаторов и ценовой политики. На непродовольственные товары цена выше, что позволяет им заработать.

Логистическая сеть развита лучше всего у гипермаркетов. Они имеют много складов и распределительных центров по всей стране. Чаще всего владеют своим автопарком. Поставки расписаны на недели и месяцы вперед.

DIY — строительные товары и товары для дома. Персонала практически нет. Подразумевается, что клиент сам найдет нужный товар и отнесет на кассу. Площадь магазина 5-10 тысяч квадратных метров, ассортимент — от 20 до 30 тысяч позиций.

Cash and Carry — продает товары оптом как для физических, так и для юридических лиц. Товар напрямую закупается большими партиями у поставщиков. Такой формат нечто среднее между оптовиками и розницей.

Альтернативные формы

Магазин у дома — небольшое по площади помещение, в котором реализуются повседневные товары. Работают 24 часа, основные потребители — жители близлежащих домов.

Универсам — магазин с широким ассортиментом продовольственных товаров. В отличие от магазина у дома, покупатель сам берет товары и несет их до кассы.

Универмаг — чаще 3-5 этажное здание с непродовольственными товарами разных производителей. Ассортимент от 100 тысяч единиц. Часто специализируются на одной категории, например, ремонт, мебель, одежда.

Бутик — небольшое помещение с качественными, недешевыми, уникальными товарами. Максимальный сервис и минимальный ассортимент.

Киоск — закрытая небольшая по площади торговая точка, в которой покупатель находится снаружи, а продавец внутри. Склада нет, поэтому ассортимент невелик.