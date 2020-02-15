Самые богатые чиновницы России — скромность женщину красит?

Ни для кого не секрет, что российские чиновники являются богатейшими людьми. И это касается не только депутатов мужского пола, но и активных политических деятелей в юбке. Эти дамы по праву входят в число самых влиятельных людей в России.

Валентина Матвиенко

Занимаемая Матвиенко должность председателя Совета Федерации позволяет считать ее третьим человеком в стране. Естественно, это самым благоприятным образом отражается на доходах чиновницы.

В юности Валентина Ивановна мечтала о профессии химика-фармацевта. Но, неожиданно для всех, включая саму Матвиенко, она обнаружила у себя недюжие ораторские способности. Когда Валентина Ивановна говорила, весь зал буквально замирал.

Немудрено, что женщину сразу же заметили в верхах, и Матвиенко успешно пошла вверх по комсомольской карьерной лестнице.

В итоге эта сильная во всех отношениях женщина построила головокружительную карьеру, занимая высшие чины (от посла до губернатора, а теперь и до спикера). Только официальная часть заработка Матвиенко составляет более 20 миллионов год.

В списке имущества Валентины Ивановны значатся 10,5 тыс. кв. м. земли, квартира, жилой дом и дача, общей площадью более 1160 кв. м. Также в распоряжении Матвиенко имеется служебная резиденция на 730 квадратов.

Мария Захарова

Дипломатическая карьера была заказана и директору информации и печати МИД – Марии Захаровой. Она появилась на свет в семье советского дипломата-международника и провела свои первые годы жизни в Пекине.

Успешно отучившись на журналиста, Захарова дослужилась до директора одного из МИДовских департаментов, получая в месяц гораздо больше, чем положено депутатам. Так, по приблизительным данным, годовой доход Марии составляет около 9 млн. руб. И это не считая всевозможных доплат, предусмотренных должностью Захаровой, а также бесконечных премий.

Голикова Татьяна

Эту претендентку на место в списке российского «Forbes» можно смело назвать «чтецом, жнецом и на дуде игрецом», поскольку за всю свою карьеру ей приходилось брать бразды правления в самых разных ведомствах. Так, выпускница Плехановской школы Татьяна Алексеевна, успела поработать и замминистра финансов, и министром здравоохранения, и даже председателем Счетной палаты.

Теперь же влиятельная блондинка трудится в российском правительстве, занимая пост зампредседателя. Что касается ее доходов, то только за год чиновница пополняет свой бюджет на 14 млн., имея в собственности 150-метровую квартиру в центре столицы, дом в престижном коттеджном городке «Остров фантазий» и сравнительно небольшой земельный участок, площадью в 0,75 га.

Голодец Ольга

Коренная москвичка, выпускница МГУ, Ольга Юрьевна Голодец, долгое время покоряла Крайний Север, возглавляя там отдел по подбору персонала в ОАО «Норникель». А после, дослужившись до заместителя губернатора всего АО Таймыр, активно занималась социальными вопросами.

И только в 2012 году чиновнице удалось вернуться домой, получив высокий пост в правительственных структурах. Отразилось это повышение и на ее годовом доходе. По последним данным он превысил 15 млн руб.

Приятным бонусом к нему стала частная 200-метровая вилла в Швейцарии, владелицей которой Голодец числится по ½ части, две квартиры в Москве и одни апартаменты в Италии.

Дочь чиновницы тоже в полном порядке. Она на постоянной основе проживает в швейцарской Женеве, по совместительству исполняя обязанности замдиректора Третьяковской галереи.

Набиуллина Эльвира

Действующий председатель ЦБ РФ попала не в российский, а в международный список Forbes, будучи официально признанной одной из самых влиятельных женщин во всем мире.

С отличием окончив финансовый факультет МГУ, а позже еще и аспирантуру, уроженка Уфы, Набиуллина, поступила на службу в столичный комитет НПС. Благодаря успешным результатам собственной деятельности, Эльвира Сахипзадовна была приглашена в Министерство экономического развития РФ.

Высшим карьерным достижением Набиуллиной стала должность председателя ЦБ. Она занимает ее по сей день, а вместе с ней и 10 место по заработной плате среди своих коллег, получая в год более 30 млн. руб.

А вот ценного имущества у финансового гения немного. По крайней мере, официально. Ведь кого в тех кругах удивишь двумя квартирами на 70 и 110 квадратов и представительским автомобилем «Ягуар».

Брычева Лариса

Невзирая на высокий пост помощника президента РФ, известно о Ларисе Брычевой совсем немного. Она ведет довольно закрытый образ жизни.

Между тем, эта чиновница, в свое время весьма успешно закончившая юридический факультет МГУ, не так скромна, как можно подумать изначально. И дело тут не только в официально зарегистрированном доходе в 8,5 млн. руб.

Так, в собственности успешного политического деятеля числятся тысячи квадратных метров земли, квартира и элитный дом, с поправкой, что все это имущество находится на территории России.

Конечно же, доходы этих персон – лишь капля в море по сравнению с тем, какие деньги уходят на содержание всего государственного аппарата и региональные органы управления. А поскольку серьезных перемен в ближайшем будущем уж точно не предвидится, можно смело утверждать, что эта музыка будет играть вечно.