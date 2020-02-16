Что сегодня реально модно — Яндекс определил по запросам женщин

Мода – одно из самых непостоянных явлений на планете, поэтому совсем не удивительно, что еще вчерашний тренд сегодня может показаться убогим пережитком прошлого. Между тем, отследить модные тенденции гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. Для этого достаточно ознакомиться с наиболее частыми запросами в поисковой системе популярного ресурса, что и решила сделать команда «Яндекс».

Макияж

Только за последний век макияж прошел стремительную эволюцию. Чего только стоят брови, прошедшие тернистый путь от тоненьких ниточек, нарисованных на коже после полного выщипывания, до собольих широких полос с претензией на естественность.

А поскольку далеко не все барышни могут похвастаться густыми бровями, появились новые техники их моделирования, включая микроблейдинг и пудровый татуаж. Для обладательниц кустистых, но невыразительных бровей визажисты предусмотрели покраску хной.

Поскольку подобные услуги являются относительно свежими, неудивительно, что спрос на них весьма высокий. В период с 2010 по 2020 гг .он достигнул небывалых высот и составив 5,1% от общих запросов касательно темы макияжа.

Устойчивый рост показывает и количество запросов на губы. Причем речь идет не только о косметологическом, но и о визуальном увеличении за счет различных мейкап-приемов.

И если в далеком 2010 модницы интересовались преимущественно классическими цветами окрашивания, редко вбивая в поисковик что-нибудь типа белых губ, то сегодня дамы стали все чаще спрашивать о фуксиевых, синих и даже черных помадах.

В целом же, процентная доля таких запросов не превысила 2,9%, уступая бровям и традиционно проигрывая глазам.

Да-да, невзирая на падение спроса на мейкап самой выразительной части лица, количество запросов на эту тему по-прежнему бьет все рекорды, составляя 17,4%. В частности, представительниц прекрасного пола интересуют такие приемы, как стрелки, оттенение век, подводка и тушь.

Нужно отметить, здесь все не так однозначно. Если раньше в поисковике встречались упоминания об исключительно черных стрелках/ресницах, то по итогам последних двух лет, к топу начали подбираться более яркие варианты мейкапа в розовых и даже в красных цветах. То же самое касается легендарных «smoky eyes». Классические черный, серый и коричневый тона уступили более смелым оттенкам.

Маникюр

Пожалуй, популярнее макияжа только запросы на тренды маникюра. С распространением новых технологий нейларта они значительно участились.

Но каково же будет удивление модниц, когда они узнают, что самым популярным дизайном по-прежнему остается френч.

Справедливости ради стоит отметить, что данный тренд умудряется держаться в топе на протяжении уже более 10 лет.

В моде также остается «вечный маникюр» – классический красный. Не сдает свои позиции и лунный дизайн в стиле ретро, а также нежнейший градиентный – плавный переход между разными оттенками в пределах одной цветовой гаммы.

В последнее время стали появляться запросы на всевозможные яркие базы, среди которых охристый желтый, розовый, глубокий электрик и фиолетовый цвета. А вот вязаный маникюр и черные ногти, напротив, канули в небытие, выпав из общего тренда последних лет. Далеко позади остались и модные когда-то стразы, иероглифы и любые другие варианты росписи.

Стрижки

Парикмахерскому делу также посвящается хорошая доля запросов. Ведь недаром говорится, что новая прическа способна изменить человека до неузнаваемости.

Судя по последним тенденциям, длинные волосы немного утратили свою актуальность, уступив место различным стрижкам на прядях средней длины. И даже наращение волос все чаще применяется лишь для добавления объема, а вовсе не для того, чтобы локоны достали до пояса.

Появилось и больше запросов и на короткие стрижки. Правда, данная тенденция продиктована тем обстоятельством, что в сети сильно возросла активность пользователей мужского пола. Они тоже постоянно мониторят трендовые тенденции моделирования волос, желая идти в ногу с модой.

Что касается самого дизайна, то настоящим хитом последних лет стали такие стрижки, как томбой, каприз и шегги.

Пользуются спросом и всевозможные челки, а также удлиненное каре на ножке. А вот женственный дизайн в виде ниспадающих локонов, греческих пучков и бантов из прядей, – напротив, отошли на второй план, уступая более стильному «хайеру».

Конечно же, определить все новомодные веяния по одному только поисковику нереально. Не стоит забывать о том, что на моду сильно влияет и регион, в котором обитают пользователи. Ведь если в мегаполисе круто ходить, предположим, с ирокезом, то где-нибудь в глубинке подобные образы рискуют оказаться непонятыми.