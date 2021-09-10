Как осуществляется лазерная липосакция?

Данная пластическая операция является относительно новым направлением, поэтому может вызвать у пациентов множество сомнений и вопросов. К преимуществам процедуры можно отнести следующее:
- операция проходит под местной анестезией,
- в процессе липосакции осуществляется всего два прокола размером 1-2 миллиметра,
- жир будет удаляться равномерно,
- исключается вероятность повреждения кровеносных сосудов и нервных окончаний.
В результате лазерной операции происходит стимуляция выработки коллагена, поэтому кожный покров быстро обретет упругость и подтянутость.
Раньше липосакцию не делали на открытых участках тела, но благодаря развитию лазерных технологий, избавиться от жира в области щек, плеч и шеи стало возможным. Малая толщина микроканюли приводит к минимизации травматизма.
От чего зависит цена лазерной липосакции?
В настоящее время данная процедура пользуется большой популярностью, по ссылке вы сможете видео безоперационной липосакции, фото до и после. С ее помощью можно вернуть свою красоту и молодость, а также внести существенные изменения в свою внешность. В ходе данной операции врач удаляет избыточную жировую ткань в разных областях Вашего тела.
Суть данного метода заключается в том, что хирург делает прокол в кожном покрове, через который введет специальный зонд. За счет генерации лазерного луча в организме, начинает происходить расплавление и последующее выведение жировых клеток. К достоинствам лазерных технологий относится моментальное «запаивание» стенок сосудов, что позволяет минимизировать кровопотерю.
Рубцы после операции будут практически незаметны.
Лазерная липосакция считается малоэффективной при больших скоплениях жировой ткани, поэтому в большинстве случаев ее используют для коррекции рук, живота, лица и бедер.
Лазерной липосакции стоимость начинается от нескольких тысяч гривен, в зависимости от выбранной области.
Как узнать на лазерную липосакцию в Киеве цену?
Любое хирургическое вмешательство должно начинаться с консультации у специалиста. Во время осмотра хирург и пациент обсудят желаемые результаты, а также подберут подходящий метод. После консультации пациенту будет назначен ряд анализов.
Врач должен будет подготовиться к операции, поэтому заранее сообщите об особенностях своего здоровья, в том числе наличие аллергии и каких-либо заболеваний.
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