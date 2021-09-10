Как осуществляется лазерная липосакция?

Данная пластическая операция является относительно новым направлением, поэтому может вызвать у пациентов множество сомнений и вопросов. К преимуществам процедуры можно отнести следующее:

операция проходит под местной анестезией,

в процессе липосакции осуществляется всего два прокола размером 1-2 миллиметра,

жир будет удаляться равномерно,

исключается вероятность повреждения кровеносных сосудов и нервных окончаний.

В результате лазерной операции происходит стимуляция выработки коллагена, поэтому кожный покров быстро обретет упругость и подтянутость.

Раньше липосакцию не делали на открытых участках тела, но благодаря развитию лазерных технологий, избавиться от жира в области щек, плеч и шеи стало возможным. Малая толщина микроканюли приводит к минимизации травматизма.

От чего зависит цена лазерной липосакции?

В настоящее время данная процедура пользуется большой популярностью, по ссылке вы сможете видео безоперационной липосакции, фото до и после. С ее помощью можно вернуть свою красоту и молодость, а также внести существенные изменения в свою внешность. В ходе данной операции врач удаляет избыточную жировую ткань в разных областях Вашего тела.

Суть данного метода заключается в том, что хирург делает прокол в кожном покрове, через который введет специальный зонд. За счет генерации лазерного луча в организме, начинает происходить расплавление и последующее выведение жировых клеток. К достоинствам лазерных технологий относится моментальное «запаивание» стенок сосудов, что позволяет минимизировать кровопотерю.

Рубцы после операции будут практически незаметны.

Лазерная липосакция считается малоэффективной при больших скоплениях жировой ткани, поэтому в большинстве случаев ее используют для коррекции рук, живота, лица и бедер.

Лазерной липосакции стоимость начинается от нескольких тысяч гривен, в зависимости от выбранной области.

Как узнать на лазерную липосакцию в Киеве цену?

Любое хирургическое вмешательство должно начинаться с консультации у специалиста. Во время осмотра хирург и пациент обсудят желаемые результаты, а также подберут подходящий метод. После консультации пациенту будет назначен ряд анализов.