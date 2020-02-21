Всех не допросите!

Людей, которые в разное время переводили деньги в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), вызывают в полицию повестками, беседуют по телефону или даже приходят домой.

Вечером 20 февраля известный IT-предприниматель, президент российского Фонда развития свободного ПО Сергей Буш сообщил в Инстаграме: «Только что позвонили из омской полиции по поручению СК с вопросом, смогу ли завтра быть по повестке для обсуждения вопросов: «Поддерживали ли кампанию Навального на президентских выборах, и, если да, то зачем?». Сергей сейчас находится за пределами России, поэтому следователь ограничился телефонной беседой и даже не стал направлять повестку.

Господин Буш в ответе ДО-инфо уточнил, что «это уже продолжается несколько лет непрерывно. Идут по списку похоже». Он уверен, что главная цель властей вполне понятна и состоит в том, чтобы люди из боязни перестали жертвовать средства ФБК.

Менеджер проектов ФБК Леонид Волков сообщил «Медиазоне», что на сегодня известно уже о нескольких аналогичных случаях не только в Омске, но и в Новосибирске и Санкт-Петербурге. По его словам, людям звонят из управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по региону и просят «прийти пообщаться» насчет пожертвований в ФБК. Так, одного из волонтеров омского штаба вызвали на допрос повесткой, причём при её вручении сотрудник полиции поинтересовался у активиста «переводил ли он деньги Навальному» и сообщил, что «из-за пожертвований ФБК проверяют ещё троих омичей».

По информации Волкова, эти действия силовики проводят в рамках открытого летом 2019 года «дела об отмывании». А значит опросить и допросить могут любого из тех, кто отправлял в ФБК пожертвования.