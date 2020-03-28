Если бы губернаторами были они…

Большинство участников экпресс-опроса, проведённого Агентством Региональных Исследований, высказалось в поддержку жёстких мер по борьбе с распространением эпидемии коронавируса #COVID19.

Подписчикам нескольких телеграм-чатов был задан вопрос «Если бы вы были губернатором, вы бы ввели режим ЧС на территории вашего региона (с карантином, комендантским часом и другими мерами) для защиты от эпидемии коронавируса?». 44% участников опроса выбрали вариант наиболее решительных действий «Да, ввёл бы как можно раньше». Ровно вдвое меньше респондентов, 22%, сделали бы это при консенсусе экспертов. Категорическое «Нет» ответило лишь 14% опрошенных.

Весьма примечательно то, как в течение четырёх дней проведения опроса, с 25 по 28 марта, менялось распределение ответов. Доля варианта со срочным и безусловным введением карантина выросла с 35% до 44%, причём произошло это почти целиком за счёт перетекания голосов из менее решительных вариантов, а именно: доля ответа «Да, но лишь при консенсусе экспертов» уменьшилась на четыре пункта, с 26% до 22%, а ответа «Да, но только по указанию из Москвы» — вдвое, с 8% до 4%. При этом «отказной» вариант также сократился, но лишь на пару процентных пунктов: с 16% до 14%.

Заручиться согласием граждан посчитали для себя обязательным на посту губернатора лишь 5%, а условия «Да, но только после первых больных» и «Да, но только после первой смерти» — 9% и 2% соответственно.