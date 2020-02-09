Служение очистке не терпит муз

Омские чиновники сначала оскорбились фасадом галереи современного искусства «Левая нога», а потом передумали...

Галерея «Левая нога»

Posted By: itv 09.02.2020

Владелец галереи художник Дмитрий Вирже сообщил в своём Фейсбуке, что получил предписание из администрации Советского округа Омска. Начальник административно-технического отдела Марьяна Долматова требует «обеспечить чистоту и порядок на территории города Омска и удалить рисунки с фасада галереи «Левая нога» до 17 февраля 2020 года». В этот же день галериста пригласили для составления протокола об административном правонарушении. В противном случае «нарушителям» грозят административным наказанием.

Как написал сам Дмитрий, «до реконструкции, которую мы провели, внешний вид здания, где сейчас находится галерея, полностью устраивал омских чиновников».

Фасад галереи «Левая нога» в 2020 году

Художник Николай Молодцов в комментарии напомнил, что даже «при создании «Стены Летова» в промзоне Омска, на задворках Чкаловского поселка, авторам пришлось получать разрешение собственника объекта… поручительства Союза художников», утверждать эскиз на Градостроительном совете. «А здесь центр города — чиновникам нужно отчитываться».

Городской активист Елена Завьялова предположила, что «здесь интерес в самом составлении протокола: с собственника проще всего штраф получить. У административных комиссий — план по штрафам». А журналист Татьяна Ильина саркастически посоветовала чиновникам «не ограничиваться галереей, а обратить внимание на корпус ОмГУ, цоколь которого с помощью некоторой биологической жидкости обильно украшен «фресками».

Галеря «Левая нога» много лет является своеобразным инкубатором современного искусства, предоставляя помещение для вернисажей многим молодым художникам.

Вернисаж арт-группы «Наденька»

Заброшенный бывший склад внутри жилого массива по Красному пути был превращён в галерею в 2008 году. Его оформлением, включая рисунки на стенах, занимались сами художники. Теперь их творчество фактически приравняли к рекламе спайсов и матерным надписям.

Примечательны теги, которыми Дмитрий Вирже сопроводил сообщение о претензиях сектора очистки: #любаязлобнаясобачьястаяможетстатьсобачьейупряжкой и #еслиутебяестьхорошаяпалка.

UPD: Спустя шесть часов после появления поста Вирже пресс-служба мэрии распространила комментарий: «По поручению главы администрации Советского административного округа города Омска Б.В. Сенькова указанная информация проверена. Решение о приглашении собственника здания для составления протокола об административном правонарушении признано немотивированным и отменено, в связи с чем никаких мер, обязывающих собственника здания № 133/1 по улице Красный Путь удалить надписи и рисунки, сотрудниками администрации Советского округа предприниматься не будет».

Фото © Виктор Корб, 2018
Фото © Дмитрий Вирже, 2020

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