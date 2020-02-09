Служение очистке не терпит муз

Владелец галереи художник Дмитрий Вирже сообщил в своём Фейсбуке, что получил предписание из администрации Советского округа Омска. Начальник административно-технического отдела Марьяна Долматова требует «обеспечить чистоту и порядок на территории города Омска и удалить рисунки с фасада галереи «Левая нога» до 17 февраля 2020 года». В этот же день галериста пригласили для составления протокола об административном правонарушении. В противном случае «нарушителям» грозят административным наказанием.

Как написал сам Дмитрий, «до реконструкции, которую мы провели, внешний вид здания, где сейчас находится галерея, полностью устраивал омских чиновников».

Художник Николай Молодцов в комментарии напомнил, что даже «при создании «Стены Летова» в промзоне Омска, на задворках Чкаловского поселка, авторам пришлось получать разрешение собственника объекта… поручительства Союза художников», утверждать эскиз на Градостроительном совете. «А здесь центр города — чиновникам нужно отчитываться».

Городской активист Елена Завьялова предположила, что «здесь интерес в самом составлении протокола: с собственника проще всего штраф получить. У административных комиссий — план по штрафам». А журналист Татьяна Ильина саркастически посоветовала чиновникам «не ограничиваться галереей, а обратить внимание на корпус ОмГУ, цоколь которого с помощью некоторой биологической жидкости обильно украшен «фресками».

Галеря «Левая нога» много лет является своеобразным инкубатором современного искусства, предоставляя помещение для вернисажей многим молодым художникам.

Заброшенный бывший склад внутри жилого массива по Красному пути был превращён в галерею в 2008 году. Его оформлением, включая рисунки на стенах, занимались сами художники. Теперь их творчество фактически приравняли к рекламе спайсов и матерным надписям.

Примечательны теги, которыми Дмитрий Вирже сопроводил сообщение о претензиях сектора очистки: #любаязлобнаясобачьястаяможетстатьсобачьейупряжкой и #еслиутебяестьхорошаяпалка.

UPD: Спустя шесть часов после появления поста Вирже пресс-служба мэрии распространила комментарий: «По поручению главы администрации Советского административного округа города Омска Б.В. Сенькова указанная информация проверена. Решение о приглашении собственника здания для составления протокола об административном правонарушении признано немотивированным и отменено, в связи с чем никаких мер, обязывающих собственника здания № 133/1 по улице Красный Путь удалить надписи и рисунки, сотрудниками администрации Советского округа предприниматься не будет».

Фото © Виктор Корб, 2018

Фото © Дмитрий Вирже, 2020