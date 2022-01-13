Жить будет так же

«Каким будет 2022 год в сравнении с 2021?» — так формулировался вопрос в проведённом в начале января в нескольких телеграм-каналах и чатах опросе.

Около 22% участников выбрали вариант «Будет так же». Оставшиеся голоса разделились ровно пополам: по 39% проголосовали за варианты «Будет хуже» и «Будет лучше».

Помимо общих данных, показывающих усреднённые результаты по всей выборке из 384 голосов, любопытно сравнить распределения в различных тематических группах. Специалисты Агентства Региональных Исследований (АРИ) отмечают, что т.к. голосовалки на разных площадках размещались одинаковые, и они не расшаривались, это даёт возможность сопоставлять именно отличия, специфические для соответствующих комьюнити и аудиторий.

Так, например, вполне логичным выглядит резкое смещение результатов опроса в сторону оптимизма в чате дикторов «Ставим голос»: 73%, или вдвое больше среднего по всей выборке, считают, что текущий год будет лучше ушедшего. На втором месте по этому показателю, со значением 64%, — сообщество российских комьюнити-менеджеров RCM. Третье место и 57% — у русскоязычного канала о Литве «ПАН-Вильньюс».

На другом полюсе — площадки, на которых нет табу на политические темы, а среди читателей и подписчиков преобладают люди с т.н. «либеральными» представлениями. Лидирует по пессимизму аудитория чата профессиональных журналистов и медиа-менеджеров The Media Club: соотношение пессимистов и оптимистов в прогнозах о 2022 годе — 58% на 18%. Почти такие же показатели у канала и чата агентства ДО-инфо: — 55% на 18%. Чуть оптимистичнее, но всё же с двукратным преобладанием пессимистов, настроены подписчики пары канал-чат Letov International Airport: 47% и 23%.

Из общей картины выделяется распределение голосов среди участников сообщества «Монтелиберо» (проекта либертарианской эмиграции в Черногорию): на 46% пессимистов на этой площадке приходится 37% оптимистов.

Конечно результаты этого опроса не претендуют на соответствие высоким требованиям доказательной социологии, но они достаточно наглядно иллюстрируют тезис об обратной корреляции социального оптимизма и вовлечённости в российскую «политоту». Другими словами, чем дальше удаётся людям и сообществам сбежать от суровой российской действительности (уйдя в реальную или во внутреннюю эмиграцию любого рода), тем оптимистичнее становится их взгляд на жизнь.