Так получаются атеисты

Родительское собрание. Пора выбирать, какой модуль из цикла «Основы религии и светской этики» будет учить мой старший в следующем классе. Модулей всего шесть: православие, иудаизм, мусульманство, буддизм, основы мировых религий и основы светской этики.

Выходит женщина в возрасте из РОНО или ОблОНО, неважно. И начинает склонять к Основам Православной культуры. И, дескать, учить это детям проще, чем основы мировых религий. И буддистов у нас — двое на всю область. И без этого невозможно понять историю и литературу России. И «эти, которые иудеи — своих в специальную школу отдают». А самое главное — в семье до трёх лет часто закладывают не то, что нужно, и школе приходится это исправлять. Вот, например, что такое Любовь? Это жертва. Девушка выходит замуж и прячется за его широкой спиной. И вообще, «кодекс строителя коммунизма основан на 10 заповедях». Но ключевой аргумент был великолепен: если преподаватель, который преподает основы православной культуры, запишет на видео урок, и этот урок победит в епархиальном конкурсе, то преподавателя и директора школы Епархия отправит на Кипр. По святым местам. Тут из зала последовала ехидная реплика: «На пожертвования?», — и женщину немножко отрезвило.

Бомбило у меня знатно. Отдельно проняло, когда применительно к истории, аргументируя важность основ именно православия, нам предложили определить происхождение слова «богатырь». Оказывается, это смесь слов «Бог» и» тырить», а не высокое воинское звание у тюркских народов!

Неприятно весьма.

Неужели до сих пор сохранились люди, такой бред прокатывает?

Неужели непонятно, что подобного рода аргументации лишь отдаляют родителей от выбора этого модуля?

Сын в итоге заинтересовался модулем «буддизм», но в нашей школе его не преподают, посему пойдём на основы светской этики. А вера — это дело семейное, смешивать ее с Кодексом строителя коммунизма не стоит.

Текст © Иван Притуляк, Фейсбук

Фото © Виктор Корб, 2018