Или крестик — или сиськи

Откуда-то взялась новая манера писать годы с девяткой, ну, типа, 980-е. Мы же не поймем, что просто 80-е — это не этого века и не 19-го. Или вот ещё 2к18 год. Это уже на сугубо продвинутую аудиторию, что ли. Ну, как бы не все же знают, что К — это кило, т.е. тыща. Шифрованная шифровка для особо одаренных.

Но самая большая загадка для меня: когда женские соски стали табу? Помнится, еще лет 10 назад писали, что у японцев это чуть ли не порнографией считается — всё можно казать, а соски — это пожизненный расстрел через повешение. У нас же, типа, собственная гордость и традиционные ценности, к которым относится безбоязненная демонстрация вот их самых. И вдруг их стали затенять, крестиками и плашками закрывать, как будто эти порождения диавола от такого оберега иссохнут. Я не специалист, но уверяю вас: ни хрена подобного.

Это напоминает мне нашего парторга КБ. Когда нам перед началом следующего года выдали настенные календари, они оказались с фотографией каких-то старинных часов с обнаженными Амуром и Психеей. Все спокойно повесили их на шкафы и стеночки — ну часы и часы, старинная художественная бронза. И только Владимир Иванович целомудренно заклеил срамоту бумажкой. Так что из парткома народ обычно выходил, ухмыляясь.