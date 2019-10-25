Лицемерие агрессивных клерикалов

По скандалу с фактической отменой концерта в Омской филармонии на День всех святых высказались уже все. Отлично прокомментировал ситуацию мой коллега Сергей Демченков, сравнивший чувства верующих с «попкой младенца».

Вставлю свои тридцать серебренников.

Лично меня больше всего бесит даже не то, что клерикалы разных мастей пытаются диктовать свои правила обществу. Больше всего бесит лицемерная избирательность «борцов за нравственность».

Поясняю.

Хэллоуин – очень атмосферный праздник, антураж которого наверняка будет использоваться большим количеством развлекательных заведений: бары, магазины, стриптиз-клубы и т.д. Вот где бы развернуться религиозной общественности!

Итак, ты – борцун за нравственность. Грядёт сатанинский праздник (из Америки!!!). С кем ты будешь бороться?

с мегамоллом, с барами и ночными клубами, со стриптиз-клубами и массажными салонами, с кинотеатрами (за десять последних лет – столько фильмов про сатану, вампиров, оборотней, нечистую силу ака паранормальные явления и пр.), с филармонией / концертом.

Ответ очевиден!

На самом деле, все эти религиозные борцухи, все эти чокнутые «общественники» – очень догадливые люди. Они чётко понимают границы дозволенного: где бюджетники, которых можно хоть убить, а где – большие деньги, серьёзные люди и «понимать надо». Будешь пикетировать притоны – ноги переломают. Поэтому лучше уж как-то против учительницы там за фоточки в Контакте, против филармонии за концерт, против театра за спектакль (который не смотрели, но осуждают). Безопасней.

Иван Жуков