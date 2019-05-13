Как делать? или Контурная дорожная карта

Казалось бы, из этого понимания автоматом следует и готовое решение: надо запускать процесс гражданской самоорганизации, налаживая прямое (сетевое) взаимодействие всех самостоятельных и активных ячеек гражданского общества, обмениваясь успешными образцами противостояния диктатуре, накапливая и умощняя эти образцы, сверяя стратегические ориентиры и координируя практические действия… И формируя таким образом новую легитимность, новую политическую реальность, которая в итоге сломает, вытеснит и заместит нынешнюю политическую имитацию, прикрывающую неоимперский бандитизм.

Но сам по себе этот процесс никак не запускается. Или запускается в карикатурных, маргинальных формах. Или имитируется и подменяется привычными электорально-вождистскими конструкциями.

Нужны новое видение, новые подходы и новые лидеры-организаторы. Впрочем, полагаться лишь на их случайное появление не имеет смысла. Тем более, что запускать процесс самоорганизации можно из любого места. Не обойтись и без критической массы того, что обычно называют пассионарностью. И без хотя бы минимального плана действий, или как сейчас модно говорить «дорожной карты».

Попробую набросать ее контуры.

Кто?

Основным актором процесса гражданской самоорганизации, уверен, могут и должны стать последовательные приверженцы регионалистской идеи — как сущностные оппоненты имперства и некоколониализма и как люди, находящие жизненную энергию в любви к конкретному городу и региону. Важно, что такие люди противостоят не только сверхцентрализованной и сакрализованной системе официальной власти, но и ее почти зеркальному отражению в т.н. оппозиции. Сейчас они могут выглядеть своего рода «региональными сумасшедшими», но при правильной постановке дела именно они могут и должны выступить в роли катализаторов формирования нового социально-государственного феномена, который Даниил Коцюбинский предлагает называть регионациями. Оказаться теми самыми людьми, которых по известной формуле Ганди сначала не замечают, над которыми потом смеются, с которыми потом борются и которые в итоге побеждают.

Что?

Я уже писал, что для успеха необходимо актуализировать антиимперскую, регионалистскую тему на всех стадиях: от философско-мировоззренческих изысканий — до организации и запуска «революционного процесса». Необходима и насыщенная информационная работа, и опережающая подготовка и апробация надежных и эффективных экономических и правовых решений, и много других составляющих… Но ключевым моментом мне все же представляется именно активная политизация регионалистского дискурса в формате, который я называю «добрым троллингом». Это позволит эффективно вовлекать в сферу нашего влияния самые широкие аудитории — как на прямой поддержке, так и на острых общественных дискуссиях или даже открытом столкновении с системой (без этого не обойтись, но в этом противостоянии очень важно всегда действовать на опережение и стараться навязать свою игру — на своем поле и по своим правилам и сценариям).

Как?

Политизацию, кстати, я всегда предлагаю воспринимать не в нынешнем, извращенном и отпугивающем значении, а в первичном — как деятельность, связанную с регулированием важнейших вопросов общественных отношений. А поскольку в современной России настоящей политики нет, то речь идет фактически о её формировании, выстраивании полноценных инструментов и способов, помогающих эффективно решать самый широкий спектр вопросов и проблем, непосредственно связанных с жизнью людей. Причем, в комплексе, в единой связке — от уровня двора, территориального и местного самоуправления — до региональных и межрегиональных.

Лейтмотивом должен стать мотив самостоятельности в распоряжении собственной жизнью, собственной и общей территорией, собственными и общими ресурсами. Соответственно у любого «чужого дяди» не должно быть права распоряжаться чужими жизнями, территорией и ресурсами, если только он не получил его путем делегирования полномочий на основе современного общественного договора. Нынешний режим, как известно, пользуется правом сильного, а точнее — привычкой, безропотностью и покорностью населения и дезорганизованностью граждан.

В политическом дискурсе любые сложные лейтмотивы принято выражать в форме лозунгов. Мне уже давно кажется очень эффективным и перспективным лозунг «Хватит кормить Кремль!». Он предельно емкий, очень точно отражает суть дела, понятен самой широкой аудитории и как нельзя лучше отвечает формату доброго троллинга.

Впрочем, я не настаиваю именно на этом лозунге. Наоборот, считал и считаю, что сам процесс генерирования, обсуждения, согласования и принятия общих лозунгов (и общих действий) — это, одновременно, и важнейшая опция эффективного политического действия, и обязательный компонент выстраивания той самой настоящей гражданской политики — на принципах открытых и паритетных отношений самостоятельных субъектов.

Где?

Очевидно — везде 🙂 Но если серьезно, то для успеха серьезных проектов всегда очень важно уметь верно расставлять приоритеты и управлять ими. В первую очередь — в коммуникационной сфере.

Главными приоритетами в условиях суровых российских реалий являются безопасность и эффективность. Значит необходимо выстраивать такие схемы действия и взаимодействия, которые были бы максимально защищены как от прямого прессинга со стороны репрессивной системы, так и от извращения и разваливания изнутри. Оптимально — с самого начала, с базовых принципов и форм, реализовать ту политическую конструкцию, которую мыслим как цель нашего долгого большого дела. Грубо говоря, строить новую страну (новые страны и их добровольные союзы) «на себе» и продвигать их «от себя».

Из этого, по-моему, вполне естественно и логично вытекает оптимальная схема, не требующая ни чрезмерных ресурсов, ни иных предварительных условий, кроме желания самих организаторов и участников. В ее основе (в узлах сети) — самостоятельные активные граждане и устойчивые гражданские ячейки. Основные функции общих площадок и связей между узлами — обмен лучшими образцами гражданского действия, накопление опыта и координация. На уровне региона общей площадкой может быть условный Гражданский координационный совет. На межрегиональном — соответственно Межрегиональный координационный совет (МКС). Названия — условные (хотя за ними скрывается разнообразный опыт сотен и тысяч гражданских активистов новейшего времени, не говоря уже об историческом опыте). Суть, думаю, вполне понятна. Детали лучше уточнять уже не в публицистическом, а в практическом применении. Главное — все время удерживать в головах четкий образ будущего устройства и сверять с ним каждый свой шаг и общие решения, действуя здесь и сейчас.

Когда?

Понятно, что начинать все это делать надо было вчера, чтобы во-первых, подойти к моменту неминуемого краха империи во всеоружии, с эффективными образцами гражданской самозащиты и гражданского действия во всех сферах. И, во-вторых, чтобы своими действиям приблизить этот вожделенный момент… Но правильное дело начинать никогда не поздно, просто чем раньше начать, тем больше можно успеть.

Вот Вадим Штепа, например, убеждает меня, что было бы здорово уже в ближайшие дни, хоть вот даже на Первое мая, попробовать реализовать вчерне все эти мои предложения. А именно: вбросить во все доступные региональные коммьюнити предложение выйти на акции с единым лозунгом «Хватит кормить Кремль!» (или с его близкими вариациями), оперативно обсудить все технические и оргвопросы и попытаться сделать первую заметную акцию формата межрегиональной гражданской координации. Потом провести «разбор полетов», начать формировать общую повестку… В общем запустить процесс.

Сможем?

Примечание: впервые опубликовано 29 апреля 2019 года на сайте «Регион. Эксперт» в немного сокращённом виде (без одного из важнейших пунктов «Где?»). Концепция акции «Хватит кормить Кремль!» впервые была опубликована 10 июня 2013 года и апробирована в формате одиночного пикета на Театральной площади Омска 12 июня того же года (на фото). С проектом и опытом создания прототипа Межрегионального Координационного Совета гражданской оппозиции (МКС) в 2012–2013 гг. можно ознакомиться на сайте «Комитет 10 декабря».