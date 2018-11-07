Аргументы за Летова

А мы тут как раз подготовили несколько тезисов о кампании.

Если вам нужны аргументы — welcome! И добавляйте свои варианты в комментах.

Гениальность Летова , значительный уникальный вклад в русскую поэзию и в культуру в целом.

, значительный уникальный вклад в русскую поэзию и в культуру в целом. Широчайшая гражданская консолидация вокруг имени Летова , независимо от возраста и идеологии.

, независимо от возраста и идеологии. Летов — это ярчайший и признанный образец бескомпромиссного нонконформизма , отстаивания ценности свободы вообще и свободы творческого самовыражения.

, отстаивания ценности свободы вообще и свободы творческого самовыражения. Letov International Airport — отличная основа для эффективного территориального маркетинга , роста туристической и инвестиционной привлекательности Омска.

, роста туристической и инвестиционной привлекательности Омска. Летов — это интересы современных поколений , развитие, а не стагнация и «жизнь в прошлое».

, развитие, а не стагнация и «жизнь в прошлое». Сама кампания «Наше имя — Летов!» — редкий мощный образец гражданской самоорганизации и возможность развивать успех в случае победы.

Если хотите поддержать кампанию взносом, реквизиты — по ссылке.

На фото © Григория Лытко, 2018 — пикет-перфоманс кампании «Наше имя — Летов!» перед зданием аэропорта «Омск-Центральный».