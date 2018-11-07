Аргументы за Летова


Выясняется, что несмотря на огромное количество публикаций по поводу нашей инициативы, даже многие активные сторонники кампании «Наше имя — Летов!» испытывают проблемы с сильными аргументами. Причем, не только в дискуссиях с оппонентами, но даже и для самих себя.

Пикет-перфоманс кампании «Наше имя — Летов!» в Омске

Posted By: kvv 07.11.2018

А мы тут как раз подготовили несколько тезисов о кампании.

Если вам нужны аргументы — welcome! И добавляйте свои варианты в комментах.

  • Гениальность Летова, значительный уникальный вклад в русскую поэзию и в культуру в целом.
  • Широчайшая гражданская консолидация вокруг имени Летова, независимо от возраста и идеологии.
  • Летов — это ярчайший и признанный образец бескомпромиссного нонконформизма, отстаивания ценности свободы вообще и свободы творческого самовыражения.
  • Letov International Airport — отличная основа для эффективного территориального маркетинга, роста туристической и инвестиционной привлекательности Омска.
  • Летов — это интересы современных поколений, развитие, а не стагнация и «жизнь в прошлое».
  • Сама кампания «Наше имя — Летов!» — редкий мощный образец гражданской самоорганизации и возможность развивать успех в случае победы.

Если хотите поддержать кампанию взносом, реквизиты — по ссылке.

На фото © Григория Лытко, 2018 — пикет-перфоманс кампании «Наше имя — Летов!» перед зданием аэропорта «Омск-Центральный».