Научная конференция памяти Егора Летова

22 февраля, в рамках Летовского семинара в Москве состоится большая конференция, посвященная Егору Летову.
Заседания проходят по адресу: Миусская площадь, 6, РГГУ, корпус 6 (вход в корпус с улицы Чаянова), ауд. 273 (проезд: метро Новослободская).
Сопредседатели оргкомитета:
Юрий Викторович Доманский
Анатолий Викторович Корчинский
Если вы хотите прийти, но не регистрировались через своих выступающих с докладом друзей, срочно обратитесь к администратору семинара Юлии Моревой по этой ссылке. Мы постараемся составить дополнительный список и подготовить встречу гостей. Не забудьте паспорт!
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Утреннее заседание: 09:00–14-00
- «Невидимый лифт на запредельный этаж». Мир и человек в лирике Летова. Олеся Равильевна Темиршина (Институт международного права и экономики им. А. С. Грибоедова, Москва).
- «Пой, революция!»: советские, досоветские и постсоветские аспекты революционного Апокалипсиса. Анатолий Викторович Корчинский (Российский государственный гуманитарный университет, Москва).
- Словарь Егора Летова. Кристина Юрьевна Пауэр (Институт международного права и экономики им. А. С. Грибоедова, Москва), Лев Александрович Наумов (Издательство «Выргород», Санкт-Петербург).
- Функции «поэтических дробей» в лирике Егора Летова. Зинаида Григорьевна Станкович (Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань).
- От измерений до озверений; метаграммы и другие игры со словами как конструктивный и смыслообразующий приём в текстах Егора Летова. Нина Тимофеевна Валеева (Российский государственный гуманитарный университет, Москва).
- «Мифология оптимизма»: генитивная метафора Егора Летова. Алексей Евгеньевич Масалов (Российский государственный гуманитарный университет, Москва).
- Мир Летова: на пути к постижению формульной поэтики. Юрий Викторович Доманский (Российский государственный гуманитарный университет, Москва).
- Небесная символика в автографах Егора Летова. Анна Владировна Лексина (Коломна).
- Архетипические образы в творчестве Егора Летова. Надежда Владимировна Бабченко (Курсы иностранных языков «Будет Talk!», Киев).
- «Специальная» («На исходе дня»): богомол, побеждающий поезд. Александр Юрьевич Чиглаков (Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королёва, Самара).
- Песня «Прыг-скок» в контексте переходного обряда. Юлия Сергеевна Морева (Москва).
- Концепт «Прыг-скок» в творчестве Егора Летова и К. Е. Кинчева. Евгений Андрианович Гидревич (Некрасовский педколледж №1; Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина, Санкт-Петербург).
Вечернее заседание: 14:30–20:00
- «Стена звука» и монтаж образов: об одной (музыкально-поэтической технике Егора Летова (доклад по скайпу). Алексей Николаевич Черняков, Татьяна Валентиновна Цвигун (Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград).
- Егор Летов: поэтика короткого текста (доклад по скайпу). Валерия Анатольевна Андреева (Ярославль).
- Поэтика «Русского поля экспериментов»(доклад по скайпу). Илья Александрович Андреев (Центр помощи детям, Ярославль).
- Параллелизм в тексте Егора Летова «Забота у нас такая». Светлана Андреевна Петрова (Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина, Санкт-Петербург).
- «Без меня» Егора Летова: текст и контекст. Антон Сергеевич Афанасьев (Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань).
- «Пыточное колесо полетело вспять»: христианская символика в последнем альбоме «Гражданской Обороны». Денис Олегович Ступников (портал km.ru, Москва).
- «Зачем снятся сны?». Денис Львович Карпов (Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, Ярославль)
- Егор Летов в литературе: пересечение границ. Циклообразующие мотивы в альбоме «Зачем снятся сны?» Наталья Сергеевна Разницына (Тверской государственный университет, Тверь).
- Преображение Даниила Хармса у Егора Летова. Станислав Фёдорович Меркушов (Тверской государственный университет, Тверь).
- Функции музыкальных и визуальных аллюзий у Noize MC (на примере песни «Всё как у людей»). Александра Бжузы (Ягеллонский университет, Краков).
- Поэзия Егора Летова в переводоведческом аспекте. Ольга Александровна Маркелова (Москва).
- Переводы текстов Егора Летова на белорусский и польский языки. Мария Андреевна Ламм (Институт Славяноведения РАН, Москва).
До встречи в субботу!
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