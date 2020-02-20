Научная конференция памяти Егора Летова

Если вы хотите прийти, но не регистрировались через своих выступающих с докладом друзей, срочно обратитесь к администратору семинара Юлии Моревой по этой ссылке . Мы постараемся составить дополнительный список и подготовить встречу гостей. Не забудьте паспорт!

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