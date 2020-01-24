25 января 1323 года считается днём утверждения Вильнюса столицей: в письме на латинском языке, датированном этим днём, князь Гедиминас назвал город своей столицей. Символом Вильнюса считается Железный волк, которого князь увидел во сне, так был назван его неприступный замок, у подножия которого владыка основал город.

В течение трех дней в столице Литвы будут проходить праздничные мероприятия. Сигналом к началу послужит традиционный подъём трёх флагов Вильнюса представителями трёх поколений на площади перед ратушей в 12:00 24 января. Затем мэр подпишет и прочтёт поздравительное письмо Вильнюсу. Перед участниками праздника выступят коллективы Jazz Island и трубный квартет Trimitas, зрители и артисты вместе исполнят песни о Вильнюсе «У города сказок» и «Старые крыши Вильнюса».

Этим же вечером начнётся «Фестиваль света», который завершится 26 января. К нему подготовлены 27 световых инсталляций: памятник князю Гедиминасу со световым мечом, видеокомпозиция «Мы» во дворе Святого Игнатия, световой тоннель Metawalk в Университетском дворе, лазерные проекции на зданиях, площадях и над головами и многое другое.

В День столицы, 25 января, с 10:00 до 18:00, в Башне Гедиминаса гости музея смогут поздравить Вильнюс, пообещать что-то себе или городу. Все записи будут скреплены печатью Железного Волка или Башни замка Гедиминаса. В воскресенье, 26 января, в день бесплатного посещения музея, голосованием посетителей будут выбраны самые оригинальные поздравления, а авторы получат подарки.

Все младенцы, родившиеся 25 января, получат подарки, нагрудники или одежду с надписью «Вильнюс любит тебя». Памятные подарки получат также новобрачные, выбравшие этот день для создания семьи.

В Вильнюсской картинной галерее (ул. Диджиойи, 4) откроется выставка «Впервые на литовском языке: имя Вильнюса в катехизисе Микалоюса Даукши». Во Дворце Правителей до конца января будут проходить лекции, образовательные мероприятия, семинары, экскурсии.

Фото Вильнюсской Ратуши © Виктор Корб, 2019

Карта «Фестиваля света» © www.lightfestival.lt, 2020