ДАР МАРАТА

Государственная Третьяковская галерея представляет выставку передаваемых в дар музею произведений из коллекции Марата Гельмана.

Галерея Гельмана, одна из первых частных галерей в Москве, была основана в 1990 году. Успешно реализованные ею проекты стали, по мнению художников, «декларацией прав современного искусства в России». В «круг Гельмана» вошли молодые авторы, многие из которых стали лидерами художественной сцены 1990–2000-х годов. История галереи отмечена масштабными выставками, такими как «Конверсия», «Телесное пространство», «Новые деньги», «Искусство против географии», поднимавшими серьезные проблемы современности. Они проходили в ведущих музеях и выставочных залах — Третьяковской галерее, Русском музее, Центральном доме художника. Важной частью деятельности Марата Гельмана стали выставки известных зарубежных художников и проекты, осуществленные в крупных региональных музеях.

Коллекция, которую Гельман приносит в дар Третьяковской галерее, включает произведения, отражающие основные тенденции развития искусства в постсоветском пространстве 1990–2000-х годов. Работы главных московских акционистов Олега Кулика и Анатолия Осмоловского соседствуют здесь с неомодернистскими опытами Авдея Тер-Оганьяна, живописные эксперименты Виктора Алимпиева с псевдодокументализмом Дмитрия Врубеля, нео-поп-арт Владимира Дубосарского и Александра Виноградова с «ретроспективизмом» Дмитрия Гутова, фото и видео перформансы Владислава Мамышева-Монро и группы «Синие носы» — с виртуальными баталиями AES+F.

Особо следует отметить «московские» проекты классиков соц-арта Виталия Комара и Александра Меламида, остро социальные работы Алексея Каллимы и Юрия Шабельникова, «новые деньги» Леонида Парфенова и Елены Китаевой, а также монументальную комикс-панораму художественной сцены середины «нулевых» Георгия Острецова.

«Главный мотив дара в том, что я, такой, какой я есть, сформирован художниками, с которыми работал. Поэтому я всегда стараюсь действовать в интересах художника. Я думаю, что коллекция Третьяковской галереи прекрасное, может быть, лучшее место для искусства», — говорит Марат Гельман.

Одним из главных направлений деятельности Гельмана был поиск новых художников, который расширял и геополитические границы взаимодействия современного российского искусства. Благодаря дару в собрание Третьяковской галереи войдут произведения украинских авторов, ставших в 1990-е активными участниками московской художественной сцены: Бориса Михайлова, Александра Ройтбурда, Арсена Савадова и Георгия Сенченко, Александра Гнилицкого, Василия Цаголова и члена легендарной группы «Медицинская герменевтика» Сергея Ануфриева. Открытием галереи Гельмана в конце 1990-х годов стало новое искусство Казахстана, представленное такими выдающимися художниками, как Саид Атабеков, Молдакул Нарымбетов, Ербосын Мельдибеков и Канат Ибрагимов.

Среди передаваемых в дар произведений — инсталляция Ильи и Эмилии Кабаковых «Игра в теннис», которая будет экспонироваться в залах Третьяковской галереи отдельно.

Пресс-показ — 14 февраля 2020 года в 18:00

Выставка открыта с 15 февраля по 22 марта 2020

Новая Третьяковка, Крымский Вал, 10, Западное крыло, зал 2

Кураторы: Наталья Сидорова, Михаил Сурков

Координация проекта: Ольга Зубко, Юлия Смирнова