Такой копирайт нам не нужен

Несколько омских СМИ договорились о свободном обмене фотографиями и защите от неправомерных и необоснованных претензий третьих лиц.

Формально «Омская фотоконвенция» начала действовать еще в начале сентября. Инициатором заключения соглашения о формировании пространства, свободного от «агрессивного копирайта», выступило молодое интернет-СМИ «ВОмске». Его сразу поддержали коллеги из ИД «КВ» («Коммерческие вести» и KVnews.ru) и ИА «ДО-инфо» («Открытый Омск») и несколько фотоблогеров. Наиболее убедительным стимулом к заключению этого пакта стала череда скандалов, вызванных непомерными требованиями известного блогера Ильи Варламова к СМИ, использовавшими его фотографии для иллюстрирования новостей.

7 декабря инициаторы решили активизировать расширение и продвижение конвенции, поводом к чему стал скандал в связи с попытками правообладателей запретить свободное использование популярных омских «образов» — городских скульптур «Любочки» и «Степаныча». В этот день конвенцию поддержали руководители еще нескольких СМИ, а ряд известных омских фотографов и блогеров заявили о возможности использования опубликованных ими фотографий на условиях т.н. «открытой лицензии».

Участники «Омской фотоконвенции» декларируют право свободного использования фотографий, опубликованных на сайтах других Участников, для иллюстрирования публикаций на собственных сайтах без предварительного одобрения, но с обязательным указанием источника заимствования и автора фотографии, если он известен. При соблюдении условий заимствования фотографий, оговоренных настоящим Соглашением, Участники отказываются от предъявления исков или претензий в любой иной форме за возможные нарушения их прав, а также оказывают содействие в защите от агрессивных претензий третьих лиц.

Официальный текст «Омской фотоконвенции» на сайте «Омская Газета» .

Открытый документ с текущим списком участников Конвенции.

Фото via Федор Самсонов.