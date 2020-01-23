Зловещая тайна числа 2020

Не секрет, что жулики используют любую возможность для извлечения пользы для себя — в ущерб другим, более благонравным гражданам. И 2020 год преподносит им такие возможности на блюдечке.

Как мы обычно пишем дату? Например, так: 13.04.19 или 11/12/16. Главное, что в российском формате (дд.мм.гг) последними стоят две цифры года. Но могут ведь стоять и четыре.

Запомните: в 2020 году обязательно указывайте год четырьмя цифрами.

Почему? Да потому что после 20 можно вписать любые цифры!

И получится, что квартиру с обязательством платить ежемесячно по 25 тысяч вы сняли… Та-дамм! В 2016 году, а значит, задолжали милым хозяевам с честными глазами больше миллиона рублей. Ах, у вас расписки и квитанции за несколько месяцев? Значит, около миллиона. И это если они просто милые, а если ещё и бессовестно обаятельные — на вас повиснет договор с обязательствами и неустойкой в размере госдолга маленькой страны.

Бывают и менее зловещие ситуации. Например, старший по дому ходит и собирает подписи жильцов под протоколом заочного собрания о согласии платить дополнительно за уборку подъездов и услуги управляющей компании и его самого. Ап! Легким движением руки собрание становится прошлогодним — а вы должником.

Всех нас конечно окружают исключительно честные люди. Вы даже и подумать не можете, что ваш коллега по работе исправит дату в долговой расписке, а «управляшка» будет жульничать с протоколами. Но представьте, что в долг даёте вы. Поэтому, чтобы никто не сомневался в вашей честности (и не искушал свою), не забывайте писать год полностью — 2020.

А главное, предупредите своих мам и бабушек: год пишется четырьмя цифрами и никак иначе.

Если же вам подсовывают документ с «сомнительной» 20-кой в дате, не поленитесь — допишите еще одну. Просто так, для надежности.

P.S. Дотошные юристы ведь совсем не случайно всегда во всех документах все цифровые значения сопровождают их словесной расшифровкой в скобках.

Фото © Владимир Кунгурцев, 2020