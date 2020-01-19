Как живет железная леди Тереза Мэй после отставки

Многие публичные люди не любят выставлять свою личную жизнь напоказ. Не исключением является и 62-летняя глава британского правительства Тереза Мэй, о которой заговорили только после отставки. Как живет железная леди и чем занимается после ухода из парламента, расскажем в статье.

Причины отставки и дальнейшая политическая карьера

Карьера Мэй началась в 1997 году, когда она прошла в британский парламент в составе Консервативной партии от избирательного округа Мэйденхед. Через пять лет, в мае 2002 года, ее кандидатура была выдвинута и утверждена на должность председателя Консервативной партии.

Об окончании политической карьеры Тереза заявила 24 мая 2019 года. Датой ухода с поста главы Консервативной партии и премьер-министра она назвала 7 июня 2019 года.

Причиной принятия такого решения и инициации добровольной отставки британского премьер-министра стала невозможность прийти к компромиссу из-за противоречий с парламентом относительно планов, касающихся выхода Великобритании из состава ЕС.

При детальном рассмотрении и голосовании законопроекта противоборствующие партии не смогли прийти к единому решению. Мэй не смогла перенести фиаско судьбоносного для Великобритании решения, изначально инициированного подавляющим большинством голосов, и была вынуждена сложить полномочия.

Главным камнем преткновения оказался вопрос о границе между Республикой Ирландия и входящей в состав Соединенного Королевства Северной Ирландией. Одно из опасений – эскалация фактически затихшего два десятилетия назад североирландского конфликта, способного подорвать стабильность государства и негативно отразиться на экономической ситуации в государстве.

Планы Терезы Мэй после отставки

Уйдя в отставку, политик не прекратила работы на благо страны. Тереза Мэй осталась депутатом Палаты общин и продолжила работу в своем избирательном округе. Со слов Терезы, произнесенных в прощальной речи, основной проблемой, разрешить которую решила экс-глава британского парламента и ее соратники, является экология, в частности выбросы парниковых газов.

На вопросы о личной жизни и неполитических планах она ответила, что прежде всего ей хочется уделять больше внимания собственному мужу, готовить домашнюю еду (приготовление пищи – одно из самых любимых занятий бывшей первой леди Великобритании) и играть в крикет.

Чем занимается Тереза Мэй в свободное время

Выйдя в отставку, госпожа Мэй активно занимается собственным здоровьем и проводит время на известных курортах. Свой первый летний отпуск после завершения более чем 20-летней политической карьеры она вместе с мужем провела в швейцарской деревне Церматте.

Там она занималась оздоровлением и посвящала все свое время прогулкам. В своем интервью немецкому издательству Walliser Bote Тереза Мэй назвала этот отпуск великолепным и поделилась собственными впечатлениями о красоте пейзажей.

После этого путешествия в Швейцарию политик была замечена в компании близких родственников и друзей на роскошной яхте на реке Болье. В завершение путешествия она посетила музей под открытым небом, посвященный высадке десанта в Нормандии.

Терезу Мэй запечатлели на фото одетой в классические синие брюки и обычную хлопковую футболку белого цвета.

Как и многие политики, сделавшие свою карьеру в европейских странах, бывший премьер-министр Великобритании старается как можно меньше привлекать внимание к своей персоне и не выставлять напоказ свои отношения с родными и близкими людьми.