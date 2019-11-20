Я получил официальное приглашение от литовского МИДа аккредитоваться для освещения этого мероприятия, но решил в этот раз воздержаться, чтобы не отнимать у коллег-журналистов дефицитные места, специально организованные на нескольких локациях, расположенных вдоль трассы траурной церемонии.

Не буду пересказывать драматичную историю обнаружения и идентификации останков героев одного из самых ярких антиимперских восстаний XIX века — желающие легко найдут многочисленные публикации по ключевым словам. Поделюсь личными моментами, которые связывают меня с этой историей.

Я с детства очень много читал. Рядом с собраниями сочинений Чехова, Пушкина, Толстого стояли томики серии «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ), которые дали мне возможность задолго до обязательного изучения в школе узнать о многих выдающихся личностях: от Спинозы и Дантона до Бетховена и Дюма… В этом ряду сборник про героев польского восстания явно выделялся — и форматом, и даже названием: полное название этой книги звучит так «За нашу и вашу свободу!» Герои 1863 года.

Оцените текст аннотации к этому изданию, вышедшей в издательстве «Молодая гвардия» в 1964 году:

«Сто лет назад, январской ночью 1863 года, в угнетенной Польше вспыхнуло национально-освободительное восстание. Вскоре оно перекинулось в Белоруссию, Литву, на Украину. Вооруженные охотничьими ружьями и превращенными в пики косами, отряды крестьян и ремесленников, студентов и мелких шляхтичей вступили в неравный бой с царскими войсками. Мощный голос герценовского «Колокола» призывал к поддержке поляков. Pycская тайная революционная организация «Земля и Воля» вступила в союз с польскими революционерами. Несколько сот русских солдат и офицеров перешли на сторону повстанцев.



Книга советских историков рассказывает о трагической истории народного восстания 1863–1864 годов, о традициях дружбы и совместной борьбы pyccкoгo, польского, украинского, белорусского и литовского народов. Перед читателем предстанет десять портретов выдающихся революционеров, демократов, гepoeв и вождей народного восстания; он мнoгoe сможет узнать о десятках других активных участников событий, о предпосылках и ходе восстания, об исторической эпохе, в которую оно происходило».

Сборник, кстати, открывается очерком о Сераковском (в книге он упоминается как Зыгмунт), а на обложке его портрет поставлен последним, в правом нижнем углу.

Не буду сейчас оценивать и комментировать содержание этой книги, скажу лишь, что она безусловно оказала на меня влияние как детальным описанием малоизвестных страниц истории, так и, особенно, общим впечатлением, произведённым яркими «революционными сюжетами», переплетёнными с разнообразными жизненными обстоятельствами конкретных человеческих судеб.

Удивительно, то, что я эту книгу несколько раз перечитывал, что мне вообще-то несвойственно.

Было это, примерно, в 1977–1979 годах. В Омске.

Спустя сорок лет в Вильнюсе случайно обнаруживают останки героев. А я, современный диссидент-антиимперец, оказываюсь в Вильнюсе в положении вынужденного политэмигранта и мистическим образом пересекаюсь со своими историческими «предшественниками»…



Лукишкская площадь Вильно (Вильнюса), где казнили Сераковского. Фото конца XIX – начала XX века © Викимедиа.

Современный вид Лукишской площади Вильнюса © Виктор Корб, 2019

Виктор Корб,

специально для «Открытого Омска» (ДО-инфо)