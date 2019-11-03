В общем, что завезут — в том и ходит весь город. Например, в нашем классе один год у девочек были куртки двух фасонов, причем один — черного и фиолетового цветов, второй — красного и синего. У меня была красная, у подруги — фиолетовая.

Один год в город завезли недостаточно, пардон, шерстяных рейтузов для девочек моих габаритов. То есть, зима пришла, а мне в школу идти не в чем — старые рейтузы уже малы и протерлись, а новых нет. В общем, выход нашелся: в Дом одежды завезли шерстяные трикотажные расклешенные брюки красного цвета.

Это была бомба по тем временам. Во всем нашем доме на 6 подъездов и 90 квартир носить брюки осмеливалась единственная девица с пятого этажа, только что закончившая школу. Женская общественность за спиной называла Нонку разными словами, из которых самым приличным было «халда».

Но школа (и тепло попы по дороге в школу) — важнее стилевых разногласий. В результате я — единственная в школе — ходила на занятиях в брюках и форменном коричневом платье. Правда, форма была такой длины, что вполне может считаться туникой. Фартук к этому комплекту не очень подходил, но и отказаться ещё и от него было бы слишком.

Сначала было как-то неловко, и я сопротивлялась. Хотя сама идея начать носить брюки как Нонка с пятого этажа выглядела очень привлекательной. Потом ничего, привыкла. И учителя, кстати, не возмущались, потому что сами каждый год покупали детям рейтузы и знали, каких размеров недовезли.

В общем, имею право сказать, что я носила брюки с платьем, когда это еще не было модно. Спасибо Базе ОРСа.