Няш-маш его одобрила )

Мой пост про отмену концерта в Омской филармонии наделал немного шума и вызвал в определённых кругах немалый баттхерт. За последние дни мне писали и звонили священники, казаки, активно верующие. С упрёками, угрозами, предложениями встретиться, требованиями извиниться и т.д. Получился интереснейший диалог, хоть и малопродуктивный, увы.

Систематизировал основные аргументы и ответы на них.

1. «Хэллоуин – из Америки!»

Вообще-то из Ирландии. Впрочем, ладно. Много чего из Америки. Джинсы, например. Интернет тоже из Америки. Что в Интернете делают верующие?

2. «Стриптиз, бары и пр. – частные лавочки, туда ходят взрослые люди, пусть занимаются, чем хотят»

Весьма странный аргумент. Во-первых, в филармонию тоже ходят взрослые люди. Во-вторых, получается, что в частном учреждении можно заниматься чем угодно вообще? ОК, запомним это на всякий случай.

3. «Филармония – госучреждение, не имеет права!»

Существует масса других госучреждений, куда более безнравственных. Например, государственные ТВ-каналы, которые стоят бюджету (т.е. нам) огромных денег. И что мы видим? «Давай поженимся», «Менты», «Зона», Малышева + Малахов и куча дебильных, аморальных и бесполезных ток-шоу. Где протесты против них? Вопрос риторический.

4. «Филармония содержится на мои деньги, не хочу бесовщину!»

Ну, филармония содержится и на мои деньги. И на деньги всех, кто это читает. Может, провести опрос – кто желает, а кто нет? Интересно, кого будет больше.

5. «Это бесовщина!»

Это бесовщина только потому, что так начала говорить власть.

Смешная ситуация: наша главная красотулька Поклонская инициировала кампанию против фильма «Матильда». По всей стране верующие устроили митинги и долго воевали с силами тьмы. А в итоге Поклонская сказала, что больше по Николаю не фанатеет, ибо вышла из секты (СЕКТЫ, Карл!). Она состояла в уральской секте царебожников. Её туда затащил первый муж, а второй вытащил.

Оцените пикантность ситуации. Девушка всех верунов страны взбаламутила, подняла на святую войну, а потом сказала: «Извините, это было под влиянием секты». Я бы на месте тех, кто повёлся, посчитал бы себя, мягко говоря, обманутым.

А ещё няш-мяш добавила, что считает Хэллоуин нормальным праздником. Упс. Неловко вышло.

Такие дела.

Я не против даже радикально верующих. Они свободны высказывать свои взгляды, но не имеют права агрессивно навязывать их другим. В этом плане мне импонирует подход протестантов. Например, одна девушка с плакатом «Бог покарает грешников!» пикетировала бар на Любинском летней ночью в субботу. Забавно, но мужественно и искренне. И она, и пьянствовавшие отнеслись друг к другу с уважением, никто никого не оскорблял. Выглядело это отлично.

Роль православия в истории русского народа огромна. Сергий Радонежский, Патриарх Гермоген, Стефан Пермский – можно много перечислить выдающихся личностей.

Я считаю, что РПЦ – важный институт и может играть значительную роль в обществе. Если избавится от лицемерия, стяжательства и мракобесия.

Иван Жуков