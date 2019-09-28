А Летов всё живее…

Гениальный омский поэт и певец занял первое место в рейтинге, составленном сайтом «Омск здесь».

Семнадцать из ста человек назвали Егора Летова, отвечая без подсказки на вопрос «Кто самый популярный омич?» Вторым, отстав на два голоса, стал бывший омский губернатор Леонид Полежаев. Далее с заметным отрывом следуют Дмитрий Карбышев (победивший Летова в официальном конкурсе на дополнительное имя Омского международного аэропорта). В топ-7 также вошли бывший первый секретарь омского обкома КПСС Сергей Манякин, актриса Любовь Полищук и спортсмены Алексей Тищенко и Александр Шлеменко.

Впервые опрос по определению персонального «символа Омска» — имени, с которым более других ассоциируется город в сознании его жителей, проводился в 2008 году на региональном интернет-портале «Открытый Омск» (см. тут или в архивной версии сайта). Тогда Егор Летов тоже стал абсолютным лидером, а в первую семёрку вошли белый адмирал Александр Колчак и советский генерал-герой Дмитрий Карбышев, недавно воплощенный в бронзе художник Михаил Врубель и имеющий уже несколько памятников и даже университет своего имени писатель Федор Достоевский, а также актёры-омичи Михаил Ульянов и Любовь Полищук. Причём в этой номинации конкурировали лишь уже ушедшие из жизни люди, а среди живых в лидерах были Чащина, Полежаев и Тищенко.

В сентябре 2011 года, задолго до всероссийской моды на Летова будущий инициатор кампании «Наше имя — Летов!» aka Letov International Airport писал в своём ЖЖ, напоминая о результатах опроса 2008 года:

— Полное игнорирование этого имени со стороны официальных властей Омска и Омской области, кстати, является одним из ярких признаков их антинародности. Но ничего, мы это, разумеется, исправим, КМПВ. Память Летова в Омске будет увековечена на должном уровне. А все нынешние «герои» забудутся естественным путем.

В 2018 году, в ходе кампании по переименованию российских аэропортов, также проводились различные опросы для определения самых популярных омских имён, неразрывно связанных с Омском, и во многих Егор Летов также был вне конкуренции.