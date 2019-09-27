Маск бы такое не одобрил

Отделение сервиса PayPal в России блокирует аккаунты не только людей, попавших в «список террористов и экстремистов» Росфинмониторинга (РФМ), но и членов их семей и других граждан, которых подозревает в переводах пожертвований российским политзаключённым.

Редактор агентства ДО-инфо Виктор Корб, вынужденно покинувший Россию из-за обвинения в «оправдании терроризма», сообщил, что недавно администрация PayPal без объяснения причин заблокировала кошелёк его жены. Произошло это сразу после того, как на него поступил небольшой взнос от неизвестного человека с припиской «Boris Stomakhin». Точнее, этот перевод даже не был зачислен, а замороженными оказались только что поступившие на счёт гонорары за работу журналиста-фрилансера. Саппорт сервиса категорически отказался обосновать свои действия, нарушающие права собственности, и прислал уведомление об «отклонении апелляции» до того, как было отправлено возражение и претензия (копии переписки в редакции имеются).

Ранее, в июне 2018 года, через несколько дней после внесения фамилии Корба в список РФМ, тот же ПэйПэл заблокировал аккаунт его дочери — тоже без уведомлений, объяснений и ссылок на закон. Более года спустя компания так и не вернула замороженные на счёте деньги, хотя письменно обещала сделать это после 180 дней блокировки.

По оценке Корба, «компания PayPal пытается выглядеть «святее Папы Римского» и по уровню правового нигилизма и произвола опережает не только всех российских коллег-конкурентов, но и Росфинмониторинг и спецслужбы». По его сведениям, «ни российские банки, ни Яндекс.Деньги, например, до сих пор не были замечены в блокировании счетов родственников или благотворителей». Он однако допустил, что такие случаи были, но о них, возможно, пока неизвестно. И, если смириться с этой практикой, использование финансовых сервисов как инструментов политических репрессий станет ещё одной «нормой российской жизни».

Напомним, основанием для внесения Корба в «список РФМ» стало инициированное ФСБ его уголовное преследование как правозащитника и координатора Международного комитета защиты Стомахина. В качестве формального повода для возбуждения дела по статье о «пропаганде и оправдании терроризма» (ст. 205.2 УК РФ) спецслужбы выбрали опубликованный в 2015 году на администрируемом им сайте «Патриофил» текст расшифровки т.н. последнего слова Бориса Стомахина, которое политзек произнёс в открытом процессе по его «третьему делу». С заявлениями об абсурдности этого дела и с требованием немедленно прекратить преследование журналиста и правозащитника выступил ряд российских и международных организаций и общественных деятелей. Однако все заявления, жалобы и апелляции отклонялись или игнорировались, срок следствия многократно продлевался, в деле появились несколько «экспертиз», выполненных специалистами под диктовку силовиков. В результате, опасаясь ареста и реального осуждения, Корб в феврале 2019 года уехал из России — сначала в Украину, а затем в Литву. В марте он был объявлен в федеральный розыск на территории РФ.

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