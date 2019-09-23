Высокий сезон — низкие цены

Сентябрь стал для российских девелоперов месяцем стагнации и пессимизма. На фоне роста предложения на первичном рынке цены на жилье показали нулевую динамику. По данным Avito.Недвижимость, в столицах удельная стоимость новостроек остаётся на уровне августа: в Москве — 190,6 тыс. рублей за 1 кв. метр, Санкт-Петербурге — 120,4 тыс., Новосибирске — 67,6 тыс. рублей. Увеличение цен относительно августа отмечено в «городах с низкой ценовой базой» в Воронеже — 53,1 тыс. рублей (+12%), в Самаре — 46,1 тыс. рублей (+8%).

По данным сервиса, наибольшее падение цен на первичном рынке отмечено в сегменте доступного жилья и однокомнатных квартир в двух городах: в Нижнем Новгороде однушка подешевела до 2,74 млн рублей (-3,9%) и Омске — до 1,73 млн рублей (-2,8%).

Как отмечается, на рынке вторичного жилья цены замерли еще летом, составив в июле в среднем по стране 65 тыс. рублей за кв. метр. В Омске при этом вторичка дорожала: с 45,25 тыс. рублей до 45,56 тыс. рублей за метр. А вот самая популярная вторичная недвижимость в Москве — однушки — наоборот, подешевела: стоимость однокомнатной квартиры составила 7,43 млн рублей против 7,5 млн в июле (-2,13%).

В августе рынок продолжил проседать, что специалисты объясняют сезонным эффектом и снижением ключевой ставки ЦБ. В столице число сделок сократилось на 15%.

По оценке экспертов ЦИАН, осенью ожидается рост цен на квартиры. Это может быть связано со снижением ипотечных ставок (и ростом спроса), повышением себестоимости стройматериалов и нестабильностью рубля. Кроме того, на цены первичного рынка уже влияет переход на эскроу-счета и проектное финансирование. Население ещё не понимает, что это такое, но застройщики уже закладывают расходы на их обслуживание в цену.