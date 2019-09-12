И к вам придут…

12 сентября обыски в офисах и жилищах руководителей и сотрудников сети ФБК и штабов Алексея Навального проходят по всей России. С утра стало известно, что следователи СКР пришли по девяноста адресам в 31 городе.

В Омске обыски проходили и в самом штабе, и дома у Анастасии Васильевой, Евгения Рудковского и Даниила Чебыкина, а также их родственников. К руководителю омского штаба Навального Ольге Картавцевой также приходила следственная бригада, но выяснилось, что её сейчас нет в городе.

В 12:35 местного времени Твиттер омской команды Навального сообщил: «Обыск у Анастасии Васильевой и её родителей закончен. Ничего не изъяли. Её отца и брата вызывали на допрос в СК. У всех берут подписку о неразглашении. У следователя для допроса опросник, разосланный для всех городов».

По данным одного из руководителей ФБК Леонида Волкова на 10:00 московского времени, обыски проходят более чем в 39 городах, а общее количество сотрудников, у которых проводятся обыски по месту жительства, — семьдесят человек. Таким образом, по его подсчётам, «общее количество обысков уже превышает 150, задействовано не менее 1000 сотрудников силовых структур».

13:35 местного времени стало известно, что в квартире у семьи Даниила Чебыкина обыск завершён, а его самого увезли на допрос.

Фото © штаб Навального.