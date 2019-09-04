Винтовка — это праздник!

В Омске появились листовки с оппозиционными текстами и подписями «Анархистская Ассоциация Омской Области VK» и «Мама Анархия VK».

В пабликах соцсети ВКонтакте и в телеграм-чатах распространяются фотографии листовок, обнаруженные на нескольких досках объявлений на остановочных павильонах.

Листовки оформлены в единой лаконичной черно-белой стилистике и содержат набор заголовков-лозунгов и поясняющих текстов оппозиционного характера: за самоорганизацию, против существующего политического режима и за амнистию политзаключённым.

По сообщениям очевидцев, все листовки были очень быстро «зачищены».

Приводим фотографии и полные текстовые версии листовок: