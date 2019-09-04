Винтовка — это праздник!


Омские анархисты предложили «скинуться на винтовку-самоорганизацию»

Амнистию всем политзаключённым

Posted By: admin 04.09.2019

В Омске появились листовки с оппозиционными текстами и подписями «Анархистская Ассоциация Омской Области VK» и «Мама Анархия VK».

В пабликах соцсети ВКонтакте и в телеграм-чатах распространяются фотографии листовок, обнаруженные на нескольких досках объявлений на остановочных павильонах.

Листовки оформлены в единой лаконичной черно-белой стилистике и содержат набор заголовков-лозунгов и поясняющих текстов оппозиционного характера: за самоорганизацию, против существующего политического режима и за амнистию политзаключённым.

По сообщениям очевидцев, все листовки были очень быстро «зачищены».

Приводим фотографии и полные текстовые версии листовок:

Мало платят? Скиньтесь на винтовку, заплатят!
Только вы сами можете изменить ситуацию. Мы не призываем вас брать оружие, мы призываем вас включить мозги. Ваша винтовка — самоорганизация, взаимопомощь и солидарность.

Ни коммунизма, ни капитализма, против государственников от «народа»
Политический режим должен быть угоден человеку, а не большинству или политической элите.

Амнистию! Всем политзаключённым России
Следующим в СИЗО нашего великого демократического государства можешь оказаться именно ты.

Скиньтесь на винтовку