Винтовка — это праздник!

В Омске появились листовки с оппозиционными текстами и подписями «Анархистская Ассоциация Омской Области VK» и «Мама Анархия VK».
В пабликах соцсети ВКонтакте и в телеграм-чатах распространяются фотографии листовок, обнаруженные на нескольких досках объявлений на остановочных павильонах.
Листовки оформлены в единой лаконичной черно-белой стилистике и содержат набор заголовков-лозунгов и поясняющих текстов оппозиционного характера: за самоорганизацию, против существующего политического режима и за амнистию политзаключённым.
По сообщениям очевидцев, все листовки были очень быстро «зачищены».
Приводим фотографии и полные текстовые версии листовок:
Мало платят? Скиньтесь на винтовку, заплатят!
Только вы сами можете изменить ситуацию. Мы не призываем вас брать оружие, мы призываем вас включить мозги. Ваша винтовка — самоорганизация, взаимопомощь и солидарность.
Ни коммунизма, ни капитализма, против государственников от «народа»
Политический режим должен быть угоден человеку, а не большинству или политической элите.
Амнистию! Всем политзаключённым России
Следующим в СИЗО нашего великого демократического государства можешь оказаться именно ты.