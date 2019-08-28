Стройка двух веков

С идеей присвоить имя бывшего омского губернатора многострадальному недострою выступил блогер и градозащитник Владимир Кунгурцев. 27 августа он опубликовал в паблике «Омск-300» в Фейсбуке такой пост:

— В развитие идеи по присвоению имен известных соотечественников российским аэропортам предлагаю «Омский аэропорт «Фёдоровка», который «возводился» с 1989 года, назвать именем Полежаева Леонида Константиновича, б/у губернатора Омской области.

Идею поддержал и другой известный блогер Игорь Фёдоров, сопроводив лаконичное «да!» хохочущим смайликом.

Примечательно, что этот диалог состоялся за день до выхода в нескольких СМИ сюжетов, ожививших бесконечную дискуссию о целесообразности завершения этой «стройки двух веков».

Напомним, решение о строительстве нового аэропорта было принято ещё в эпоху позднего СССР, в 1979 году. Причём построить его предполагалось уже к 1987 году. Основным лоббистом этой «стройки века» многие годы выступал первый губернатор Омской области Леонид Полежаев. Предполагаемая цена завершения строительства постоянно увеличивалась и к 2017 году превысила 10 млрд рублей. В 2010 году региональное правительство заключило соглашение с владельцами турецкой авиакомпании AtlasJet и омским НПО «Мостовик», которым предполагалось при содействии иностранного инвестора достроить аэропорт и создать региональную авиакомпанию. Прорабатывались грандиозные проекты по созданию на базе Фёдоровки крупного межрегионального мультимодального транспортного узла. Собственные планы достройки аэропорта объявляли и все последователи Полежаева на этом посту — и Виктор Назаров, и Александр Бурков. Но пока Фёдоровка остаётся одним из знаменитых омских недостроев, укрепляющих образ Омска как «города Зеро», — наряду с метро из одной станции-перехода, Красногорской плотиной и другими символами бесхозяйственности и коррупции.