Исконно российские ценности

В 2019 году исполнилось 116 лет примечательному событию. Точнее, НЕсобытию. В этот день в городе Касимове Рязанской губернии должен был состояться футбольный матч.

Он вполне мог быть отборочным (хотя вряд ли) на второй Чемпионат Российской империи по футболу, который состоялся в сентябре того же года под эгидой Всероссийского футбольного союза. В нём участвовало 12 команд центральной России и Малороссии — «Севера» и «Юга». Рязанских футболистов там не было.

Матч в Касимове не состоялся, потому что его запретила полиция.

Как гласит Википедия, жандармы заявили, что «данное скопление людей является незаконным собранием». Зато благодаря протоколам полиции, в анналах истории сохранилось «одно из первых упоминаний игры в футбол в России».

Возможно, эта «родовая травма» не дает российской сборной играть нормально. Не помогают и легионеры, может, потому, что то первенство империи ознаменовалось скандалом и аннулированием результата финальной игры. В ней выиграла команда Одессы, а питерские футболисты заявили протест из-за нарушения одесситами условия о числе иностранцев на поле.

Зато жандарм в России как был, так и остается главным экспертом по правильному времяпрепровождению, гулянию по улице и надлежащем числе собравшихся на одном гектаре. Жандарм — единственная скрепа, не ржавеющая с годами, а только обрастающая броней.