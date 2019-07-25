Троллейбус сыграет нас

Черно-белые фотографии Егора Летова и легендарной панк-группы «Гражданская оборона» разместят на одном из бортов троллейбуса.

Судя по имеющемуся в редакции «ДО-инфо» эскизу оформления транспортного средства, образы Летова и ГО планируют нанести на заднюю часть левого борта. Они будут элементом большого коллажа из фотографий, представляющих различные стили, жанры и поколения музыкальной культуры Омска, включая детские, народные, классические и эстрадные коллективы.

Окончательный состав участников и дизайн-макет оформления музыкального троллейбуса пока не утверждены. Из источников, близких к инициаторам проекта известно, что на противоположном борту может появиться изображение современной омской рэп-группы 25/17. Но это неточно…

Известно также, что на сиденьях троллейбуса будут размещены тексты популярных песен омских авторов, в том числе Егора Летова.