Мы и так знаем, что лучший

Жюри конкурса «Новая книга» на минувшей неделе обнародовало шорт-лист, в который включена 31 работа, отобранная из 5293 рукописей и комплектов рисунков, присланных на конкурс.

Конкурс проводится в трёх номинациях. В «Историях для самых маленьких» (коротких цельных произведений для детей до 5 лет) в короткий список вошли десять претендентов. В шорте «Young Adult: Триллер. Мистика. Хоррор» (прозаические произведения для молодежи от 16 лет) — девять финалистов, в «Новой детской иллюстрации» — двенадцать.

Для участников конкурса художников был определён список произведений для детей и подростков, из которых они могли выбирать. В июне жюри рассмотрело 741 заявку и сформировало «длинный список» из 44 работ. По итогом второго тура в шорт-лист попали 12 иллюстраторов.

Часть художников скрывается под псевдонимами, в частности, номинант из Омска ALEX. Однако знатокам достаточно одного взгляда, чтобы по уникальному стилю и авторскому шрифту узнать известного художника Сергея Александрова.

Победители конкурса «Новая книга» будут названы в конце сентября. Главным призом для авторов произведений станет публикация в издательстве «РОСМЭН», для художников — контракт на иллюстрирование будущей книги.

На сайте конкурса до 30 августа можно проголосовать за рукописи. По итогам голосования будет вручён специальный приз «Выбор открытого читательского голосования». Кроме того, будут присуждены призы «Выбор библиотек», «Выбор сайта Letidor», «Выбор продюсерской компании «Среда»» и «Выбор портала «Мир фантастики»».

В 2010 году омичка Нина Саранча с произведением «Три метра солёного ветра» заняла третье место. В шорт-лист тогда попала рукопись омских авторов Юлии и Константина Вегенеров (Снайгала) «Морковка Семнадцатая». В 2012 их же «Сказки Московского зоопарка» стали победителями.

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