Не всех берут в академические

31 мая Комиссия РАН по научно-организационной поддержке базовых школ на своём первом заседании утвердила список базовых школ РАН — 110 муниципальных школ в 32 регионах получают новый статус. В Омской области базовыми выбраны гимназия №19, лицей № 64 и гимназия № 115. Гимназия №117 не могла претендовать на этот статус, поскольку несколько лет назад её забрали в «областное подчинение».

Комиссия также одобрила концепцию проекта создания базовых школ и назначила их координаторов в регионах. Омские «академические» школы будет курировать председатель Омского научного центра СО РАН Валерий Карпов, входящий в состав этой комиссии.

Учебные заведения нового типа — базовые (опорные) школы РАН — начнут действовать 1 сентября 2019 года. О проекте их создания впервые было объявлено в феврале, на Российском инвестиционном форуме. Образовательные учреждения для проекта в регионах, где имеются научные центры и исследовательские университеты, выбирала Академия с учетом национального рейтинга школ. Какие преференции и материальные преимущества получат «академики», еще неизвестно. Пока предлагается 6 моделей базовых школ: профильная, с углубленным изучением отдельных предметов на всех уровнях, начиная с начальной школы, школа-лаборатория, школа при университете (научной организации), школа — ресурсный (сетевой) центр, смешанная модель.