В начале была Киев…

Да-да, 25 мая минус 5493 года, когда не было ни лет, ни месяцев, ни вообще ничего… Не было, не было — и вдруг стало, по мнению гражданина Анниана Александрийского. И не спрашивайте, как он это выяснил. Посчитал, почесал в макушке, прикинул на пальцах и говорит: «Ну точно, 5493 года до рождества христова — день в день».

Он сам, правда, был «древним греком» и жил, как принято считать, в первом-втором веках. И не факт, что верил в Христа. Но главное в этом, что ему как-то поверили и с этой даты вели александрийскую хронологию.

Можно даже предположить, что у него с библеистами были большие расхождения, потому что они-то считали, что мир возник в субботу, 1 сентября 5509 г. до н. э. У иудеев то же самое событие приписано к 7 октября 3761 года до н. э. — соответственно нынче у них 5779 год. Антиохийское летоисчисление считает, что сотворение мира случилось 1 сентября 5969 г. до н.э…

В общем, с этой датой получается большая путаница. Их всего около ста: в диапазоне оn 3483 до 6984 года до Христа. Можно каждый третий день отмечать — не ошибешься.

А при чём тут Киев? — спросите вы. А при том!

У всех городов русских сегодня точно праздник — день рождения их матери, Киева. И хотя придумали этот праздник тоже от фонаря, примерно, как дату сотворения мира, но отмечают регулярно, честно не привязываясь к конкретному дню. Как выбрали последнюю субботу мая — так и гуляют.

И если у вас возникают сомнения: как так — Киев мужского рода, а его в Повести временных лет матерью назвали, — смиритесь. Это всё было давно, кто-то праздновал или устал, невнятно высказался, другой корявенько в темноте записал, третий расшифровал, как смог. А мы теперь спорим: мать или батя? Киев он! Понятно? И у него день рождения, как и у нашего общего мира. Мало вам таких классных поводов для праздника?

На заглавном фото © Виктора Корба — Майдан Незалежности в Киеве.

Текст © «ДО-инфо» специально для «Календоскопа».