Не пытайтесь сдвинуть Шар!

В Омске вновь разгорелась общественная дискуссия по вопросу о судьбе «Омского Шара» (официальное название — «Держава», народные — Ядро, Звезда смерти, Яйцо Рощупкина и др.). Поводом для неё стала инициатива омского отделения ВООПИК убрать этот объект, а на его месте, в центре площади имени Ивана Бухгольца рядом с Речным вокзалом, установить конный памятник «основателю Омска».

Предложение омских краеведов поддержали руководители архитектурного союза. Но в сети оно натолкнулось на резкое неприятие большинства участников стихийного общественного обсуждения. По результатам онлайн-голосования, проведённого на нескольких сайтах и в пабликах в соцсетях, большинство высказалось против предложения ВООПИК. Заявление в защиту Шара сделала и мэр Омска Оксана Фадина. Знатоки в связи с этим сразу вспомнили похожую ситуацию двадцатилетней давности, когда мэр Рощупкин также признавал, что идея с Шаром неоднозначная, сам он его не понимает, но если омичам нравится, пусть будет, и когда-нибудь все привыкнут…

Очень острая и содержательная дискуссия по теме «Шар vs. Конь» состоялась в группе «Омск-300» в Фейсбуке. «Открытый Омск» решил сохранить для истории наиболее интересные реплики из обсуждения, в котором приняли участие известные омские персоны: художник Николай Молодцов, архитектор, председатель ВООПИИК Никита Шалмин, журналист и социолог Виктор Корб, преподаватель Николай Салохин, фотоблогер Владимир Кунгурцев и другие.

Инициировал дискуссию Николай Молодцов:

Этот несчастный «надел» всё не даёт кому-то покоя! (((( То уродуют ландшафт и какие то «Руины из Лего» возводят за Домом Художника,то планировали сквер им. Врубеля перед Домом Художника вырубить, то теперь на площадь нацелились, когда там всё само-собой стилистически уже сложилось! (( Как будто других и неблагоустроенных мест не хватает в городе и насущных проблем! Одна показуха! Город памятников…. Или деньги девать некуда?! Лучше бы Набережную отремонтировали!

Его поддержал Виктор Корб:

Самое противное — видеть в числе лоббистов ликвидации Шара авторитетных архитекторов и прочих условно порядочных товарищей.

На всякий случай напоминаю мою принципиальную позицию, которой я придерживаюсь уже слишком давно, чтобы отказываться от неё. Я против любых разрушений, если они не обоснованы какой-то исключительной необходимостью. Новым памятникам (и, вообще, объектам) всегда можно найти место, не уничтожая существующих. Считал и считаю, что именно системное неумение сохранять культурные объекты, постоянно их разрушая и «обновляя» (в том числе под предлогом «восстановлений») — одна из ключевых проблем России.

Позицию ВООПИК в острой дискуссии пытался защищать Никита Шалмин:

А шар не новый памятник? он нам достался с петровских времен? или это шедевр архитектуры и скульптуры? и олицетворяет собой первую, построенную Бухольцем на этой площади крепость? Памятник чему? Неудаче художника, нищите и скудоумию города? искажению истории,которое изображено на врисовках?

Виктор Корб:

Он был новым двадцать лет назад. Сейчас уже не просто не новый, а полноценный символ города. Нет, это не шедевр, но ценность. И, Никита, ты будто меня не услышал: чтобы возвращаться к культурному состоянию общества, надо для начала научиться не уничтожать существующее. Особенно тогда, когда для этого вообще нет сколько-нибудь обоснованных аргументов. Ведь этого коня под мужиком можно установить в любом другом месте и создать новую ценность, не разрушая существующие.

Никита Шалмин:

От того что шар 20 лет стоит, он не становится символом основания города,что ты сможешь рассказать об основании города указывая на этот шар? можно только рассказать историю о мытарствах художника, создававшего это сооружение и пару анекдотов о шаре и городе и коня в любом другом месте поставить нельзя, не связан он исторически с другим местом. По логике, недостроенный Омский метрополитен тоже памятник и его надо сохранять в текущем состоянии

Виктор Корб:

Ну, как минимум одну (единственную) «станцию» уникального Омского метро — да, очевидно имело бы смысл… Коня можно поставить в десятки других мест. Интерпретация и управление смыслами, ассоциирующимися с конкретными объектами, — это отдельная, очень важная и очень интересная функция и задача в общем комплексе «управления культурой». Главное — не стоит создавать конфликтов там, где можно обойтись без них.

Никита Шалмин

Здесь конфликт городского сознания: что ценнее — реальная история, или «припердевшаяся» (пардон за выражение) абстракция. Без разрешения этого внутреннего конфликта движение в будущее не возможно, будем кружить на месте в ирреальности

Николай Молодцов

Да…. Это уму человеческому непостижимо! Невооружённым глазом видно по плану, что этот мелкий конник там как оловянный солдатик, совершенно ни в Красную Армию, ни куда-либо ещё! В то время как Шар согласуется и с открытым пространством по масштабу, и по форме перекликается с лаконичной геометричной архитектурой советской, особенно с полукруглым фасадом гостиницы «Маяк». Да и географически как точка отсчёта в устье двух рек! Это уже даже Символ Эпохи! Неужели профессионалы этого не видят?!!! ((( Выполнить его в материале, отремонтировать набережную имени Каримова — получится цельный гармоничный объект советского периода!

А Всаднику самое место в окрестностях Старой Крепости. Это логично! Хотя, Ежу понятно, что и стилистически всё это игрушечное «барокко и роккоко» наших памятников давно уже не актуально лет 100!

Александр Безгин

У нас чо лавры Ебурга покою не дают, тоже буря в тазике из-за пары картонных новоделов, это шарик уже раз чуть в речку не укатился, ну подождем следующего раза…

Наталья Высоцкая

Давайте уберем Ленина на горке, и поставим туда коня!

Елена Коршакова

И получится Салават Юлаев

Наталья Высоцкая

Забавно читать про «…100 лет неактуально…» в нищем Омске, неизбалованном академической скульптурой (Жуков — и то без коня), мягко говоря…

Александра Самсонова

Лучший мужик на коне — возле ТЮЗа! А Ленина можно убрать и на горке, и на Музейной.

Николай Салохин

Пластмассовое «Яйцо Рощупкина» — позор Омска. Его следует воплотить в металле, но оставить на прежнем месте!

Виктор Корб

У меня был великолепный концепт его реновации: не просто в металле, а сделать из него объект недвижимости в виде клубного кафе или более универсальной функциональности. То есть, снаружи он остаётся привычным «ядром» или «звездой смерти», а внутри становится местом, обязательным для посещения в Омске!

Никита Шалмин

А при чем здесь история основания города? кафе в шаре уж точно может быть в любом другом месте.

Виктор Корб

Никита, не знаю, при чем тут история основания города. Во-первых, повторю. что Шар уже давно стал городским символом. Причем, вполне позитивным и конструктивным. Для его ликвидации (даже путём возможного переноса) нужны очень веские, неопровержимые основания и общественный консенсус. Во-вторых, наделение объектов и символов смыслами — это отдельный процесс и технологии, которые опять-таки не имеют однозначной и неопровержимой связи ни с местом, ни с конкретной формой объектов и символов.

Никита Шалмин

История здесь при том, что на месте этой площади Бухольцем по поручению Гагарина была построена самая первая земляная крепость., в которой зимовал более чем 2000 гарнизон, и именно с этого момента началась история г.Омска

Виктор Корб

Никита, отсюда никоим образом не следует, что коня с мужиком надо ставить вот прямо точно в этом месте. Ну вот совершенно никоим, правда, без обид. Если сильно хочется, можно поставить какой-то компактный памятный знак с информацией. А крупному и помпезному памятнику вполне можно подобрать подходящее место.

Александра Самсонова

А мужик точно прискакал в Омск на коне? Вроде ж они на судах по Иртышу пришли? А у Шара уже есть история. Помните, во время урагана он стал Глобусом Омска, который налетел на земную ось)))

Никита Шалмин

Шли они и на судах, и по суше, а вот мужик, который прискакал с приказом Гагарина, тот точно был на коне. И именно отсюда и следует, что именно здесь и должен стоять мужик — офицер петровских времен и лучше на коне. по поводу величины и помпезности можно варьировать, но шар-то тут точно не причем… И по поводу кафе в шаре: идея хорошая, но тогда шар надо раз в пять больше («Глобус» в Н-ске), ну и по конструкциям явно не фанера, да и по месту, где вход будем делать?

Николай Молодцов:

Но памятник то не мужику, прискакавшему на коне, а Бухгольцу! )) По свидетельству очевидцев, Он именно в этой точке скинул мужика и сел на коня сразу читать приказ? )) Зачем так буквально трактовать подход к градостроительному вопросу? Об этом событии Там достаточно сделать памятную табличку! А на площадь надо смотреть в целом, и не как на кадр из псевдоисторического костюмного фильма, а прежде всего как на архитектурно-художественный ансамбль, с эстетических и стилевых позиций! Как пример можно упомянуть музейный комплекс «Деревянного зодчества» в Суздале и Большереченскую «Старину Сибирскую». в которых собраны постройки вообще из разных мест ради создания аутентичной атмосферы. Подобное можно устроить и в «Старой Крепости», тем самым вдохнуть в неё жизнь и обогатить пространство.

Мы сетуем на забвение традиций… А сами постоянно то строим, то разрушаем. Давайте не забывать и об эстетической составляющей! Там сложилась традиционная ситуация в духе своего времени — архитектурно-стилевом единстве, так давайте её беречь и укреплять, тем более живы очевидцы и соавторы и наследники Автора Монумента. Надо только завершить начатое и воплотить замысел! А новую традицию нужно закладывать заново. Уверен, где-нибудь в Вене, Праге или Барселоне не стали бы сносить Современный скульптурный объект, вписавшийся в среду и полюбившийся горожанам и туристам, чтобы установить там другой, тем более стилистически чуждый, только из-за того, что туда когда-то прискакал мужик на коне!

Виктор Корб

Никита, вход можно сделать снизу, а шар — подприподнять над землей. Ну, или не приподнимать, там тоже могут быть очень интересные решения, например, с подземными уровнями большого комплекса, выступающей над землёй частью которого станет шар…

Никита Шалмин

Какая стилистика у ржавого пипелаца? и в Вене и в Барселоне перестраивали не один раз в поисках лучшего решения.. И я свидетель того как возник и создавался этот шар, общался с автором, знаю его отношение к этой вещи. Там нечего обожествлять, повторяю это символ его мытарств и унижения… Но причем здесь факт основания города?.. И, кстати, Николай, памятник не Бухольцу, а «основателям и первостроителям» и упомянутые Вами комплексы деревянного зодчества — большего вранья и бутафории придумать сложно.

Николай Молодцов

Никита, ну, Вам не угодишь, хорошо хоть, что Барселона не подкачала… с их то деньгами, отношением к наследию, профессиональной этикой и с эстетическим

Но, вернёмся к нашему легендарному многострадальному Шару. Так вот, во-первых, фанера не ржавеет. )) Во-вторых, стилистка простая — это геометрия, как у самой полукруглой площади и такая же простая геометрия в окружающей архитектуре. «Видимое должно восприниматься именно зрением» (Лао-цзы). А Шар требуется сделать из материала согласно замыслу автора, оставившего заметный след в облике города, и который не виноват в тогдашних финансовых проблемах, — будет совсем другое впечатление! Даже сейчас смотрится всё это более гармонично в комплексе, как и должно восприниматься, если не отдельно выискивать трещины на фанере. Так и «розовый жилой дом тоже пора снести — он уже обшарпан, маленький, не приносит дохода в бюджет, и не такой «прекрасный, как гигантские «Руины из конструктора Лего», которые строятся за ним и уродуют весь ландшафт, разрушая уже сложившуюся, если угодно, «историческую» застройку. Не удивлюсь, если и до этого дело дойдёт… (( Главное — деньги!

Давайте не будем «назло зрению» варварски впихивать чужеродную умозрительную безликую фигуру, только потому, что где-то там когда-то кто-то что-то как-то…, именно такой смысл как оказывается в неё вкладывается! ((( Но этот исторический факт достаточно прочитать на мемориальной табличке у Шара. Конная фигура стилистически не впишется и ничего не добавит, а только запутает — кто, что, когда? Потребуется тоже табличка и намного больше! )) Да и хватит уже на наши улицах искусственных людей, сделанных по одному и тому же «образу и подобию»!

Никита Шалмин

Интересная логика: абстрактный пипелац — неприкасаемый символ (чего и кого), а на основание города табличка типа «клизменная»

Николай Молодцов

Вот видите, сколько разных ассоциаций у Шара? )))) Это же здорово — приучает людей мыслить широко! И это достижение абстрактного искусства! )) А Современные Абстрактные Памятники в городах всего мира уже сто лет присутствуют и радуют. Ну и во-вторых, это красиво!) А в Омске всё однотипные 200-летние человечки плодятся… Омск — столица Академического искусства?) Эдакие мы пуристы!) Впору кареты вводить и гусиными перьями писать!

Николай Молодцов

Если буквально следовать логике ВООПИК, и чисто «протокольно» писать летопись города, то тогда и памятник Врубелю надо перенести на его настоящее «историческое» место — рядом с «Либеров-центром» у комплекса «Вегас», где когда-то стоял дом семьи художника, только придётся его уменьшить раза в 4-5, ибо Михаилу Александровичу тогда было всего года 3! ))) Бульвар Мартынова на соседнюю улицу, Степаныча на Родину в Прагу… и т.д. Жуков вообще не бывал в Омске! Куда перевезти памятник ему? С Лениным неразрешимая проблема… точнее, с Лениными! ))

А летопись пишет время, она свидетельство того, что сложилось за десятилетия и связано с воспоминаниями и восприятием граждан, а не в угоду чьим то умозрительным суждениям.

Ефим Фрейдин

Может легче всадника установить в Тобольске?

Николай Молодцов

Логично! А второго такого же в старой крепости. )) из фанеры пока… финансов то нет..)

Никита Шалмин

…в Барселоне… Ленин, Жуков и т.д. — это история страны, а мы говорим об истории города. И нам надо воссоздавать историю города…

Николай Молодцов

Но не ломая, а сохраняя ту что уже или ещё есть, создана предыдущими поколениями — это истинная история, и она давно принята горожанами, вошла в нашу жизнь, обросла смыслами. Иначе вообще никой истории не сохранится! Что уже и происходит в Омске сплошь и рядом! Так давайте смотреть шире, не буквально, не брать на себя слишком много, уважать людей. Они тоже не дураки — разберутся что, где и зачем!

Вот, например, рядом разрушили кинотеатр «Пионер», на котором и мемориальная доска есть, куда я ходил в детстве… Чтобы забабахать в самом центре города гигантское уродство, эклектичное, аляповатое пластмассовое «Лего», задавившее всё вокруг, уничтожившее своеобразный микроклимат целого квартала, и всё ради денег, ради наживы — это история города?( Почему Ваше общество охраны памятников молчит? Может и с Всадником такая же история?

Никита Шалмин

Так а никакой нет, шар это эпизод и далеко не удачный из жизни художника. Питер (отдельные узлы и территории) перестраивали в районе 6 раз, чтобы создать ГОРОД, а Омску не нать, не жили и нечего, вот поэтому и не живут, а бегут

Николай Молодцов

Никита, так история и состоит из эпизодов, и не нам судить удачные они или нет, это произошло уже! А всё остальное — субъективные домыслы. А иногда «неудача» одного мастера интереснее «удачи» другого. Но мы смотрим на то, что уже есть и было, и очень-очень многим это нравится, точнее всем кто об этом говорит и пишет, от близких к архитектуре до «простых» граждан: вот именно здесь ненавистный Вам Шар удачнее Всадника, это наглядно видно уже по предложеному проекту, даже из фанеры не надо макет делать. Давайте не судить художника до этого внёсшего свой влад в облик города, за его якобы «мыслепреступление», уничтожать его идею, а воспринимать ситуацию как уже объективно сложившуюся данность, преодолев личные пристрастия и амбиции! «Эффект Бабочки» ещё работает…

Да, и ведь первая крепость была не там, в низине, а выше, на горе . что логично, где памятник Ленину. Согласовывайте установку Памятника Бухгольцу с коммунистами!

Владимир Кунгурцев

Ленин там не стоял! Убрать его статую к едрене-фене 😉

Никита Шалмин

Николай, извините, но у Вас устаревшие сведения, Ваша 1 крепость по хронологии вторая, а самая первая, которую строил именно Бухольц была там, где сейчас площадь. Она просуществовала не долго, но именно она есть начало города.

Первая земляная крепость была построена в 1716 г и в ней зимовал отряд Бухольца.

Николай Молодцов

Тогда давайте и землянки там выкопайте, для достоверности, с частоколом, а то что это за безобразие — Бухгольц скачет в Вавилон, строить башню? )) Так ему надо в противоположную сторону — срочно строить настоящую крепость! Просто абсурдно будет выглядеть! Про стиль пространства вообще можно забыть… ( Кстати, Шар (даже то, что он временный), а не Памятник конный — как раз удачно иллюстрирует место временной стоянки. А фундаментальный Всадник в настоящей крепости — всё складывается как нельзя удачно. Чем Вам не нравится? )

Владимир Кунгурцев

Надо же, Omsk-300 вроде бы вялотекущая группа, а какой мощный диспут! А по существу: при чём здесь ИСТОРИЯ? Там столько тёмных пятен… Я же сторонник МИФологизации — уровня Астерикса и Обеликса. Асгард Ирийский, ставка Чингисхана, Егор Летов — вот темы!!!

Вероника Алябышева

Я за «шар» этот артобьект, часть моей истории. Он хорош своей чистой формой. Вся площадь такая. Гармония…

Николай Молодцов

«Это наша история»: мэр Омска отказалась сносить шар Бухгольца…»

Никита Шалмин

Не обольщайтесь, на этом «шаровая история» не заканчивается, из более млн. граждан в голосовании участвовало всего около 2000 чел (те, кто активен в сети) за шар — орядка 75%. основной аргумент — (так или иначе) его «привычность»., потому как никакой реальной истории он не отражает. В целом это демонстрация нежелания переменить судьбу города — вытащить его из постсоветской идеологической парадигмы, т.е то что и называется депрессивным сознанием, отсюда и депрессивный город. Самое интересное, что это демонстрирует т.н. сетевая элита.

Николай Молодцов

Ну, ВООПИК то конечно — самый прогрессивный — привычное людям надо жестоко уничтожать! Чтоб не привыкали, не расслаблялись! Постсоветское — это не наше, это не история! Даёшь революцию на отдельно взятой площади! Ну, прям террор какой то! Сейчас наоборот постепенно осознаётся эта эпоха, её достижения!

А Требуется именно завершить проект наконец (про эстафету поколений слышали?) и выполнить Объект в материале! Но наверно деньги кому-то понадобились на что то другое…. А если вам лично, в отличие от большинства омичей, Шар не нравится и никакой информации не несёт, и вы со товарищи ставите себя выше всех, то это совершенно не значит, что её там нет или каждый не воспримет это по-своему! Так почитайте ещё раз внимательно и непредвзято и посмотрите эскизы, что за барельефы планировались на «Державе»! И при этом про эстетику хоть не забывайте — Памятник — это не просто отдельный объект, иллюстративная фигурка. Шар — универсальная форма мироздания, и здесь она органично вписана в пространство и стилистику места — это больше чем просто фигурка на лошади! Другим конь с уже непонятно с кем никакой информации (и эстетической в том числе) не несёт: 6 ног, 2 руки, 2 головы и хвост — имитация под 18 век. Её уже предостаточно! Хотите остановить время или превратить Омск в столицу кича? ((((((((((((((( Можете тоже создать свой фанерный макет и проверить — как он впишется и сколько простоит!

Никита Шалмин

Очень простой вопрос: что вы расскажете людям про Омск стоя у этого шара? изложите

Николай Молодцов

Там всё основное запланировано на барельефах! И памятник не должен заменять энциклопедию, тем более в современном понятии и современном мире! Посмотрите хоть какие памятники ставят в мире! Тем более не в исторической части и с такой архитектурой!

Никита Шалмин

Нет, что вы расскажете? на барельефах там тоже не реальная история, а суррогат: — это вам любой историк скажет

Николай Молодцов

А у всадника что — лубок об истории? ) вымышленные персонажи что там что здесь! Историки и так всё знают ) А народ читать умеет!.. И в третьих (в десятых, уже) Шар просто красивее! Даже такой как сейчас и всем нравится! Ставье Всадника у Думы и будет всем счастье!

И вы, как архитектор, а тем более градостроитель, должны в первую очередь смотреть не на буквы, а на композицию! А сколько снесено зданий, и стоят таблички — на этом месте в таком то году было то то и то то! Сделайте информативный стенд, и этого достаточно — компромисс найден! Зачем буквально иллюстрировать — лубок то был на неграмотных рассчитан! И как же память о художнике, профессиональная этика?!

Никита Шалмин

Именно как градостроитель я скажу: информационный стенд — это не компромисс и композиция там ужасна. Но главное не это, При первых голосованиях по крепости процент позитивных ( с моей точки зрения) голосов был ниже 20%, теперь их 25% Тенденция,

Никита Шалмин

Последние исторические данные будут опубликованы, рано или поздно будут найдены остатки рвов, уточнится контур крепости, история основания города (она сама по себе намного интереснее псевдо мифов) займет свое место в фундаментальной части Омской культуры и при сопоставлении с историей неудачи художника вопрос о существовании шара на этом месте решится сам собой, да и срок жизни фанеры не беспределен.

Николай Молодцов

ок

На фото © Александры Корб, 2017 — Виктор Корб на фоне омского «Ядра» на постере акции #ShowSiberia.