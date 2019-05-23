Традиции голого протеста

Духоборы — это христиане, пацифисты, «иконоборцы», у которых с «официальной» православной церковью было взаимное неодобрение. Но если они просто не одобряли ритуалы, поклонение мощам и иконостасам, считая, что бог в душе, то их не одобряли капитально и физически.

Кстати, Лев Толстой им помогал.

Какое-то время они по России скитались, спасаясь от гонений, потом перебрались в Канаду. Там тоже не все гладко было (их сгоняли с обжитых земель, требовали клятвы верности и т.д.), но они таки укоренились — и до сих пор там существуют духоборские поселения.

В общем, эти Femen начала XX века чувства верующих в РПЦ тоже оскорбляли. А вот за океаном прижились, несмотря на былую обнаженку, которую они сами грехом не считали.

Даже одна историческая фотография их акции сохранилась.

via канал ДО-инфо в Дзене.