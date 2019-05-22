Завод и блогер: мир-дружба?

В Омске прошёл ранее объявленный митинг работников завода технического углерода. Он был организован советом трудового коллектива как публичное мероприятие «протеста против лжи».

В рабочий полдень перед проходной головного предприятия «Омск карбон групп» собралось несколько сотен человек со стандартными транспарантами и плакатами. Как сообщили источники «ДО-инфо», многие из участников митинга честно признались, что не понимают, зачем и против кого они сегодня собрались.

Главный «распространитель лжи», по мнению руководства завода, омский блогер-расследователь Владимир Лифантьев, как и обещал, откликнулся на приглашение принять участие в митинге против него. Трибуну митинга он использовал для того, чтобы ещё раз спокойно изложить все известные ему факты о том, что на одном из крупнейших омских предприятий не выдерживаются жёсткие экологические стандарты, что приносит серьёзный вред здоровью горожан.

Главным спикером митинга ожидаемо стал владелец и председатель совета директоров компании Валерий Каплунат. Он также повторил свою версию о том, что за информационной атакой на завод стоят некие деструктивные силы, заинтересованные в ослаблении позиций Омска и России на конкурентном международном рынке технического углерода. Неожиданностью стало его миролюбивое обращение к Лифантьеву, в котором он заверил, что уважает стремление улучшать экологическую ситуацию и пригласил блогера на экскурсию по предприятию.

Фото © Григорий Лытко, 2019