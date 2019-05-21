Враг завода

Популярный омский блогер Владимир Лифантьев сообщил, что ему пришло персональное приглашение на митинг протеста против лжи об «Омсктехуглероде» (ОТУ). Пикантность ситуации — в том, что именно его, известного блогера-расследователя, специализирующегося на экологических темах, руководство и владелец считают главным распространителем лжи, наносящей огромный ущерб репутации завода.

В письме, пришедшем с официального адреса office@omskcarbon.com от имени председателя совета трудового коллектива ООО «Омсктехуглерод» Андрея Лаврова, сообщается:

«Владимир, ты необоснованно и регулярно распространяешь ложь о нашем славном предприятии. Нам дорога судьба этого самого эффективного промышленного проекта в Омске. Мы настоятельно приглашаем тебя на митинг г Омск, ул Барабинская 20, 22 мая 2019 года в 14:00, где ты сможешь в лицо рабочим об их отравляющей деятельности. Будешь выступать?».

Как сказал в беседе с корреспондентом «ДО-инфо» Владимир Лифантьев, он твёрдо намерен принять участие в этом митинге, надеясь, что ему дадут возможность изложить свои аргументы по проблемам экологической безопасности одного из крупнейших омских предприятий.

Митинг номинально организован представителями трудового коллектива ОТУ. Причем, он согласован в администрации Омска по нормам закона об общественно-политических массовых мероприятиях — на площадке рядом с проходной завода, с плановым количеством участников до 500 человек.

Конфликтная ситуация в отношениях блогера и завода возникла около полутора лет назад. Тогда блогер, выступающий под никнеймом Орис Брут, опубликовал в соцсетях пост с критикой предприятия, которое, по его мнению, в погоне за прибылью пренебрегает требованиями экологической безопасности. Этот материал вызвал гневную реакцию со стороны омского бизнесмена Валерия Каплуната, являющегося фактическим владельцем ОТУ (головного предприятия холдинга «Омск карбон групп»). В серии платных публикаций в нескольких омских СМИ тот прямо обвинил блогера в исполнении заказа неких враждебных полукриминальных кланов, заинтересованных в нанесении ущерба не только омскому заводу, но и… безопасности России.

Приструнить блогера Каплунат пытался не только статьями, но и апелляцией к силовым структурам, обращениями к губернатору и в правоохранительные органы и другими способами, включая проведение митинга. Пока, правда, ни один из предпринятых им шагов не дал результата: оснований для уголовного и административного преследования не нашлось, первый иск в арбитраж не приняли, второй лишь готовится к рассмотрению, а первый митинг «против блогера» удалось провести лишь в виртуальном формате — как набор обличительных текстов от имени работников предприятия, написанных корпоративными пиарщиками и опубликованных в лояльных СМИ.

Заглавное фото — стоп-кадр видео © Владимира Лифантьева, 2018.

Фото в тексте © omskcarbongroup.com.