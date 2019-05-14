Две сырные головы — лучше

Технологи омской компании «Ястро» прошли двухнедельную практику в Голландии, на традиционной сыроварне De Groote Voort.

Сибиряки ознакомились со всеми этапами производства настоящих голландских сыров: от разновидностей пастбищ и типов кормов — до тонкостей технологии сыроварения и правильного формования сыров.

В роли гостеприимного хозяина выступил сам владелец фамильной фермы и сыроварни Ян Дирк ван де Вурт, один из самых уважаемых сыроваров Голландии. Он лично посвятил омичей в столетние секреты сыроделия. А его помощники следили, чтобы сырные головы, сделанные сибиряками, ничем не отличались по качеству от тех, что производятся на голландской ферме.

Языковой барьер в общении коллег из Омска и Голландии помогала преодолевать переводчица компании «Города Переводов» Любовь Федунова.

Фото © ГП и из инстаграма Любови Федуновой.