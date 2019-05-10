Почувствуй себя стабильным

К началу мая текущее значение Индекса делового климата (ИДК-Омск) на рынке услуг вернулось в зону стабильности, отыграв мартовскую корректировку сразу на десять пунктов: с 41% до 51%. В результате, как уточняется в свежем отчете Агентства Региональных Исследований (АРИ), среднее значение ИДК за первую треть 2019 года также немного увеличилось (с 40% до 43%), но по-прежнему остаётся самым низким за последние четыре года. Долгосрочные ожидания по итогам апреля выросли до 54%, достигнув девятимесячного максимума. При этом уровень месячного прогноза продолжает плавно понижаться: к июню эксперты ожидают уровень в 50% (против 59% апрельских и 62% мартовских).

Индекс PMI сферы услуг России (общероссийский аналог ИДК, измеряемый агентством IHS Markit) снижается второй месяц подряд и вплотную приблизился к ИДК-Омск, составив по итогам апреля 53%. При этом в отчёте отмечается «замедление роста деловой активности и новых заказов до десятимесячного минимума». Единственным позитивным фактором остался рост внешнего спроса: по оценкам IHS Markit, «новые экспортные заказы росли самыми быстрыми темпами… за все четыре с половиной года истории их измерения». Аналитики АРИ обращают внимание, что такая конфигурация индексов является, скорее, индикатором ослабления российского рынка и переориентации крупного бизнеса на внешние рынки.

На региональном рынке услуг, по данным АРИ, основным фактором слабого роста стал скачок реализации (65% — это максимальное значение этого показателя с октября 2012 года). Правда, обеспечен он почти исключительно локальным всплеском на рынке недвижимости (83%) при ставшем уже привычным пессимизме сегмента медиа и торговли (46%). Остальные параметры сохранялись в зоне стабильности.

В долгосрочных ожиданиях медийщиков и риэлторов также сохранилось обычное соотношение: первые через год ожидают спада в 42%, вторые — подъема на уровне 67%. А вот в краткосрочном прогнозе на май представители основных сегментов ИДК-Омск поменялись настроением: в медиа ожидается небольшой рост (57%), а в недвижимости — слабый спад (44%).