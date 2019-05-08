Удовлетворение без удовольствия

Накануне омский областной «суд» отменил решение Куйбышевского райсуда о признании незаконным размещения в интернете информации о биткоине и запрете ее распространения. Оно было принято 24 июля 2018 года по иску к федеральному Роскомнадзору и его Управлению по Омской области, который подал прокурор города Алексей Полубояров, и касалось страниц bestchange.ru, fastobmen.net, pushpayer.com, xchange.cash.

Как сообщили представители бирж из «Центра цифрового права», они подали апелляционную жалобу на решение первой инстанции, а прокуратура отказалась от иска в части портала bestchange.ru. Облсуд не принял отказ, сославшись на то, что он был подан «в защиту неопределённого круга лиц», поэтому прекращение производства может нарушить чьи-либо права. В результате коллегия по административным делам областного «суда» отменила решение и направила дело на новое рассмотрение в Куйбышевский районный «суд».

ДО-инфо убедилось, что в настоящее время популярные онлайн-обменники bestchange.ru и pushpayer.com доступны. По адресам двух других ресурсов выдается сообщение «Не удается получить доступ к сайту».

В комментарии к этому решению в блоге «Центра цифрового права» отмечается: «Битва продолжается и скоро будем ставить вопрос о взыскании убытков и издержек с омской прокуратуры».

Отметим, год назад за подачу аналогичного необоснованного иска (с последовавшим отзывом) суд постановил взыскать с прокуратуры Санкт-Петербурга 150 тыс. рублей в пользу владельца сайта.

В иллюстрации использован кадр из м/ф «Ну, погоди!»