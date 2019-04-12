Кризис! Скоро новый кризис!

По итогам марта текущее значение Индекса делового климата (ИДК-Омск) на рынке услуг снизилось на пять пунктов, с 46% до 41%, отмечается в отчете Агентства Региональных Исследований. Аналитики АРИ отмечают, что это значение следует интерпретировать как значительный спад и указывают на схожесть текущей ситуации с периодом пятилетней давности, «когда российские власти предприняли резкие действия во внешнеполитической сфере для разрешения внутреннего системного кризиса».

В мартовском отчете АРИ сообщается также, что среднее значение ИДК по итогам третьего квартала составляет 40%, что стало четырехлетним минимумом. Долгосрочные ожидания также обвалились до уровня 40%.

АРИ отмечает, что «надежды экспертов на ослабление инфляционного давления на бизнес… не оправдались» — наоборот, диапазон между темпами роста затрат превысили рост отпускных цен и тарифов более чем 20 пунктов, достигнув максимума с января 2018 года. Слабой компенсацией стало почти полное прекращение спада занятости — 48% в марте против 43% месяцем ранее. Но аналитики АРИ уверены, что «без роста новых заказов эту ситуацию не удастся удерживать сколько-нибудь долго».

Полностью отчет АРИ о мартовском ИДК-Омск, включая диаграммы индекса в основных рыночных сегментах, см. на сайте Омского Медиасообщества.