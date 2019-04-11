Журналистские байки. Мисс Конгениальность

Декабрь. ТЮЗ. Финал одного из многочисленных конкурсов красоты.
Зал битком набит родными, знакомыми, друзьями конкурсанток.
Крупными фигурами, специфическим прикидом и повадками выделяются особые ценители девичьей красоты…
Девушки прилежно демонстрируют себя и товары спонсоров.
Как водится, организаторы задумали, что кроме внешних статей претендентки на титулы должны ещё и блеснуть интеллектом. Ну, или хотя бы доказать его наличие.
Получилось не у всех.
Ведущий (ласково и весело):
— Какой корабль стоит в Санкт-Петербурге на вечной стоянке? Подсказка — связан с революцией.
Красавица (радостно и гордо):
— Титаник?!!
Массовая немая сцена.
На церемонии объявления победительниц, когда подошла очередь называть имя лауреатки в номинации «Мисс гениальность» зал дружно и восторженно скандировал: «Титаник! Титаник!».
Текст © Татьяна Ильина.
Рисунок © Виктор Корб, 2019. Бумага. Цветные, графитные и угольные карандаши.
Первая версия опубликована в 2005 году на сайте «Анекдоты из России» под псевдонимом Кукушечка.