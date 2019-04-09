Начало восьмидесятых. Иркутск. Общежитие государственного университета им. А. А. Жданова.

В тот год на втором этаже среди почти поголовно девчоночьего контингента жили несколько десятков студентов геологического факультета, в основном, мужского пола. На третьем и четвертом — математики, вперемежку девичьи и мужские комнаты. А вот пятый этаж как-то так получился чисто женским. Там даже мужского туалета, кажется, не было, а девчонки по вечерам спокойно расхаживали по коридору и ходили друг к другу в гости в ночнушках.

Это, так сказать, описание антуража. А теперь — атмосфера.

До перестройки — еще несколько лет. У власти — Андропов. Все студенты — комсомольцы, у каждого — личный комплексный план и соцобязательства. Между факультетами, группами и этажами общежития — соревнования по любому поводу.

И вот студсовет общаги объявил конкурс политического плаката между этажами. Стимул — дискотека.

Плакат пятого девичьего этажа произвел фурор. Он был абсолютно идейно выдержан, полностью отвечал актуальным политическим установкам. Но… как бы поточнее выразиться, немного подкачал в изобразительном плане. Чуть-чуть не хватило исполнительницам профессионализма и мастерства.

Или, наоборот…

Короче, на плакате был крупно изображен силуэт, отдаленно напоминающий ядерный гриб, и очень сильно — фаллический символ. Над ним большими буквами краснела надпись, цитата из песни: «Встанем как один, скажем: НЕ ДАДИМ!».

На остаток цитаты места не осталось, поэтому слова «вновь войну разжечь» были написаны мелко и убористо в самом низу плаката.

Впрочем, до них никто уже не мог дочитать.

Все валялись и стонали.

Текст © Татьяна Ильина.

Рисунок © Виктор Корб, 2019. Бумага. Цветные, графитные и угольные карандаши.

Первая версия опубликована в 2005 году на сайте «Анекдоты из России» под псевдонимом Кукушечка.

Доработка для публикации в каналах ДО-инфо © Виктор Корб

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