— В Тюменское бюро обратилась Эльвира З. для перевода свидетельства о гражданстве Германии, которое она получила в 1944 году в немецком лагере.

«Ни одна капля арийской крови не должна быть потеряна» — это был девиз масштабной программы одного из идеологов нацизма Генриха Гиммлера. В рамках этой программы СС насильно изымал детей из немецких семей, проживающих на оккупированных территориях, и отправлял их в переселенческие лагеря в Польше.

Шестилетнюю Элю вместе с братом немцы вывезли из украинского городка Мухнова вместе с сотнями таких же детей. В лагере Эле было оформлено свидетельство, согласно которому она становится гражданкой Германского Рейха.

После освобождения советскими войсками Украины и Польши лагеря с переселенцами были расформированы. Эля была отправлена в детский дом в Казахстане, а через несколько лет поисков ее и брата нашел отец.

Иллюстрация — скан-копия оригинального документа 1944 года из телеграм-канала «Города Переводов».