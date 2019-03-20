Рембрандта читали?

Хотя… Не такое уж оно и упругое. Я в ее годы — ух!… Да и ножки у красавицы буквой Х, а еще легкое плоскостопие на правой ноге. Но они ж в средние века в длинных юбках ходили, так что потенциальному жениху (будущее в прошедшем, ага) такие изъяны не были видны. Или плоскостопие все-таки видел? А была ли в те времена ортопедическая обувь… Интересно, а езда на лошади со стременами помогала исправить плоскостопие у мужчин, или в те времена условия жизни были другими и плоскостопия ни у кого не было… А латы помогали против сколиоза?..

Стоп! Возвращаемся к красавице. Нда, а пресса у нее никакого. А как дамы XVI, скажем, века поддерживали себя в физической форме? Они же не бегали, зарядку не делали, никакого пилатеса-йоги. Или у них вместо гимнастики было «сидим прямо, спину держим» и вышивание стоя у пялец. Кстати, где-то я недавно видела хорошие пяльцы, только рама мне чем-то не понравилась…

Стооооп! Красавица! Наслаждаемся живописью! Вон как художник складки сброшенного платья и сорочки изобразил. А где у неё трусы? Или хотя бы панталоны. И чулок не видать. Вот нахрена вокруг нее пять теток стоят с простынями — и ни одной с труселями? И зачем на полу тарелка с какой-то колбасой? Если с вечера осталась, уже испортилась, наверное. Кстати, давненько мы домашнюю колбасу не делали. Да, я же хотела с утра корейскую морковку сделать. Надо проверить, есть ли еще морковь и лук.

Стоять!!! Живопись у тебя, заразы, — смотреть, глаз не отводить! Наслаждаться, мать твою!

Угу, наверное, ценители искусства так и зависают перед старыми полотнами. Интересно, какие мысли у них вызывает Джоконда? На какой итерации «наслаждения» они доходят до колбасы или другой жратвы. У неё же рядом ничего, даже яблочка. Хотя там какой-то растительный фон имеется… Или под руками у нее бутерброд спрятан…

В иллюстрации использована репродукция картины Ловиса Коринта «Ведьма». 1897 год. Холст, масло.