Будут искать

Как сообщил ДО-инфо сам Корб, сегодня он получил по электронной почте послание от следователя Виталия Салтыкова, в котором тот уведомил о принятых им процессуальных решениях.

— Виктор Владимирович, дополнительно сообщаю Вам, что 15.03.2019 вынесено постановление об объявлении Вас в федеральный розыск лиц в связи с вашим уклонением от явки по вызовам следователя, а также нарушением Вами меры процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

К письму также приложена копия постановления об избрании для Корба В.В. меры пресечения в виде подписки о невыезде из Омска.

Ранее сообщалось, что в конце февраля известный омский журналист, социолог и правозащитник Виктор Корб, опасаясь ареста и осуждения по абсурдному «делу об оправдании терроризма», покинул Россию и «эвакуировался» в Киев.

Дело против Корба было возбуждено сотрудниками первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Омской области в мае 2018 года по материалам ФСБ. Поводом для обвинения по статье 205.2 (публичное оправдание и пропаганда терроризма) стала опубликованная на сайте «Патриофил» в апреле 2015 года текстовая расшифровка выступления с последним словом радикального публициста, политзека Бориса Стомахина, с которым тот выступил на открытом процессе по его третьему делу.

Виктор Корб подключился к защите Стомахина с первых дней его ареста в конце 2012 года. Летом 2013 года организовал Международный комитет защиты Стомахина и стал его координатором, инициатором и активным участником различных акций в рамках кампании против мыслепреступлений «Нет преследованиям за мысли и слова!». В том же году создал Фонд гражданской самозащиты, через который собирались средства на защиту и поддержку Стомахина и других узников совести, преследуемых российским режимом.

Абсурдность и очевидную политическую мотивированность преследований Виктора Корба, вызванных исключительно его независимой гражданской, профессиональной и правозащитной деятельностью, признали авторитетные международные и российские организации, включая Human Rights Watch, Amnesty Interrnational, Репортеры без границ, ПЦ «Мемориал», Профсоюз журналистов и другие. Под требованием «Нет ликвидации независимой правозащиты в России! Прекратить преследование Виктора Корба!» на платформе Change.org поставили подписи более 3750 человек из разных стран мира.

На фото © Виктора Корба — полусодранный антироссийский стикер с образом Стомахина в Киеве.